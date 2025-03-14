Пикантный акцент к любому блюду: как приготовить хрустящий маринованный лук
Маринованный лук – это простое, но невероятно вкусное дополнение к салатам, бургерам, шашлыку или даже просто как закуска. Он получается нежным, хрустящим и с легким пикантным привкусом.
Этот рецепт понравится всем, кто хочет быстро приготовить ароматную закуску без лишних хлопот, информирует 24 Канал со ссылкой на Tiktok Любовь Вальц. Всего несколько ингредиентов, минимум времени – и у вас готова идеальная и хрустящая луковица.
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Хрустящий маринованный лук
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– черный перец – по вкусу;
– копченая паприка – по вкусу;
– 1 большая или 2 средние луковицы;
– пучок петрушки.
Приготовление:
- Лук нарежьте тонкими кольцами.
- В чистую банку или глубокую миску выложите слоями: сначала лук, затем мелко нарезанную петрушку, снова слой лука.
- Для маринада смешайте воду, соль, сахар, уксус, черный перец и копченую паприку.
- Тщательно перемешайте, чтобы специи полностью растворились. Полученным маринадом залейте лук так, чтобы он был полностью покрыт.
- Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы он хорошо промариновался.
- После этого можно подавать к столу.
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