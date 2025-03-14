Пикантный акцент к любому блюду: как приготовить хрустящий маринованный лук

Маринованный лук – это простое, но невероятно вкусное дополнение к салатам, бургерам, шашлыку или даже просто как закуска. Он получается нежным, хрустящим и с легким пикантным привкусом.

Этот рецепт понравится всем, кто хочет быстро приготовить ароматную закуску без лишних хлопот, информирует 24 Канал со ссылкой на Tiktok Любовь Вальц. Всего несколько ингредиентов, минимум времени – и у вас готова идеальная и хрустящая луковица.

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Хрустящий маринованный лук

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса;

– черный перец – по вкусу;

– копченая паприка – по вкусу;

– 1 большая или 2 средние луковицы;

– пучок петрушки.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими кольцами. В чистую банку или глубокую миску выложите слоями: сначала лук, затем мелко нарезанную петрушку, снова слой лука. Для маринада смешайте воду, соль, сахар, уксус, черный перец и копченую паприку. Тщательно перемешайте, чтобы специи полностью растворились. Полученным маринадом залейте лук так, чтобы он был полностью покрыт. Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы он хорошо промариновался. После этого можно подавать к столу.

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