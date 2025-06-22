Мясо гарантированно будет нежным и сочным: простой рецепт маринада для шашлыка
- Рецепт маринада для шашлыка включает лук, соль, перец, чеснок, лимонный сок и греческий йогурт.
- Лучше всего для шашлыка подходит свиной ошеек, который имеет нежную текстуру и прожилки сала.
Главное в приготовлении шашлыка – угадать с маринадом, который придаст мясу нежность и совершенные вкусовые оттенки. С этим маринадом вы точно добьетесь именно такого эффекта!
Лучше всего для шашлыка подойдет свиной ошеек, это мясо нежное и имеет прожилки из сала, которые будут таять во время приготовления на огне. А как его замариновать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок katya_rybalka.
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Рецепт маринада для шашлыка
- Время: 10 минут + несколько часов маринования мяса
- Порций: в зависимости от количества мяса
Ингредиенты:
– 1 лук на килограмм мяса;
– соль и перец по вкусу;
– несколько зубчиков чеснока;
– немного сока лимона или лайма;
– греческий йогурт.
Приготовление:
- Лук натираем, а не нарезаем, как обычно.
- Добавляем продавленный через пресс чеснок.
- Солим, перчим, добавляем любимые специи.
- Добавляем немного сока лимона или лайма.
- Натираем мясо маринадом и добавляем греческий йогурт.
- Маринуем несколько часов.
- Перед приготовлением посыпаем угли солью, так тепло будет равномерно распределяться, и мясо не пригорит.
- Готовим 15 минут, постоянно переворачивая мясо.
Приятного аппетита!
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