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22 июня, 21:02
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Мясо гарантированно будет нежным и сочным: простой рецепт маринада для шашлыка

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт маринада для шашлыка включает лук, соль, перец, чеснок, лимонный сок и греческий йогурт.
  • Лучше всего для шашлыка подходит свиной ошеек, который имеет нежную текстуру и прожилки сала.

Главное в приготовлении шашлыка – угадать с маринадом, который придаст мясу нежность и совершенные вкусовые оттенки. С этим маринадом вы точно добьетесь именно такого эффекта!

Лучше всего для шашлыка подойдет свиной ошеек, это мясо нежное и имеет прожилки из сала, которые будут таять во время приготовления на огне. А как его замариновать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок katya_rybalka.

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Рецепт маринада для шашлыка

  • Время: 10 минут + несколько часов маринования мяса
  • Порций: в зависимости от количества мяса

Ингредиенты:
– 1 лук на килограмм мяса;
– соль и перец по вкусу;
– несколько зубчиков чеснока;
– немного сока лимона или лайма;
– греческий йогурт.

Приготовление:

  1. Лук натираем, а не нарезаем, как обычно.
  2. Добавляем продавленный через пресс чеснок.
  3. Солим, перчим, добавляем любимые специи.
  4. Добавляем немного сока лимона или лайма.
  5. Натираем мясо маринадом и добавляем греческий йогурт.
  6. Маринуем несколько часов.
  7. Перед приготовлением посыпаем угли солью, так тепло будет равномерно распределяться, и мясо не пригорит.
  8. Готовим 15 минут, постоянно переворачивая мясо.

Приятного аппетита!

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