Быстро и очень вкусно, останется только сделать гарнир: как приготовить хека в духовке

Хек – замечательная опция, когда нужно быстро подать к столу что-то вкусненькое. Он всегда доступен и радует своим вкусом.

Когда заходит речь о приготовлении хека, обычно сразу представляют жареную рыбу. Однако можно пойти еще более простым путем и получить ничем не хуже результат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Как вкусно приготовить хека в духовке?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 тушки хека;

– 1 набор специй для рыбы;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 3 чайных ложки соевого соуса;

– 1 фольга.

Приготовление:

Выложите тушки и добавьте лавровый лист, молотый черный перец, кориандр, соль, приправы для рыбы, ложку соевого соуса, часть нарезанного лука и измельченный чеснок. Каждую тушку заверните отдельно в фольгу. Положите завернутую рыбу на решетку и запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 45 минут. После этого осторожно разверните фольгу и сделайте небольшой прокол внизу, чтобы стекла лишняя жидкость. Верните хек в духовку еще на 15 минут, чтобы рыбка подрумянилась и стала ароматной.

А еще вам может понравиться запеченный хек в оригинальном соусе по рецепту из TikTok vita_datsenko.

