Элегантный ужин без лишних усилий: как правильно запекать спаржу – рецепт без забот

Спаржа – это настоящий хит сезона, которым точно надо воспользоваться. Ее приготовление элементарное, а результат при этом получается невероятный.

Спаржу вполне по праву считают одним из лучших гарниров сезона, ведь она сочетает в себе пользу и совершенный вкус. Как ее приготовить, чтобы сохранить все полезные элементы и гарантировать невероятный вкус – расскажет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Рецепт запеченной спаржи

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов спаржи;

– 240 миллилитров оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 210 градусов. Спаржу промойте, обсушите, и если стебли имеют жесткие концы - обрежьте их. При необходимости нижнюю часть почистите ножом или овощечисткой. Выложите спаржу на противень, застеленный фольгой, ровным слоем. Сбрызните овощи оливковым маслом, приправьте солью и черным перцем. Посыпьте сверху измельченным чесноком. Запекайте 10 – 15 минут до мягкости и легкой румяности. Готовую спаржу можно подавать сразу.

Приятного аппетита!

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