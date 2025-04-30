30 апреля, 20:02
Элегантный ужин без лишних усилий: как правильно запекать спаржу – рецепт без забот
Спаржа – это настоящий хит сезона, которым точно надо воспользоваться. Ее приготовление элементарное, а результат при этом получается невероятный.
Спаржу вполне по праву считают одним из лучших гарниров сезона, ведь она сочетает в себе пользу и совершенный вкус. Как ее приготовить, чтобы сохранить все полезные элементы и гарантировать невероятный вкус – расскажет 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рецепт запеченной спаржи
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов спаржи;
– 240 миллилитров оливкового масла;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 210 градусов. Спаржу промойте, обсушите, и если стебли имеют жесткие концы - обрежьте их. При необходимости нижнюю часть почистите ножом или овощечисткой.
- Выложите спаржу на противень, застеленный фольгой, ровным слоем.
- Сбрызните овощи оливковым маслом, приправьте солью и черным перцем.
- Посыпьте сверху измельченным чесноком.
- Запекайте 10 – 15 минут до мягкости и легкой румяности. Готовую спаржу можно подавать сразу.
Приятного аппетита!
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