7 февраля, 15:51
Хрустящая и золотистая цветная капуста в кляре: вкусный рецепт в духовке
Для многих цветная капуста в духовке является любимым блюдом благодаря нежному вкусу и хрустящей корочке. Этот кулинарный шедевр удивляет каждый раз, и никогда не надоедает.
Запечь овощ в духовке очень легко – справится даже новичок. Как приготовить цветную капусту в кляре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Файна кухня".
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Цветная капуста в кляре в духовке
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 цветная капуста;
– 2 – 3 яйца;
– 100 граммов муки;
– 50 миллилитров молока или воды;
– панировочные сухари;
– соль, перец, любимые специи – по вкусу;
– оливковое масло для смазывания.
Приготовление:
- Вымойте капусту под проточной водой, разберите на соцветия одинакового размера.
- В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко или воду, постепенно подсыпайте муку. Тщательно перемешайте. Добавьте соль, перец и любимые специи.
- Каждое соцветие окуните в кляр, а затем, по желанию, обваляйте в панировочных сухарях для создания хрустящей корочки.
- Выложите подготовленные кусочки на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный оливковым маслом. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
- Посередине процесса переверните кусочки, чтобы они равномерно запекались. Готовая запеченная цветная капуста должна иметь золотистую корочку и быть мягкой внутри.
Приятного аппетита!
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