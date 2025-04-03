Так легко, а как сочно: запекаем форель в духовке с пряностями

Запеченная форель в духовке – не только изысканное блюдо, но и настоящее удовольствие гурманов. Эта рыба прекрасно сочетается с разнообразными гарнирами и соусами.

Приготовить запеченную рыбу в духовке несложно – достаточно правильно ее выбрать, добавить любимые специи и запечь с лимоном. Рецептом вкусной и сочной запеченной форели делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Запеченная форель в духовке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 2 форели свежие;

– 2 лука;

– 1 лимон;

– 1/2 чайной ложки душицы;

– 1/2 чайной ложки чеснока сушеного;

– 2 столовые ложки соли;

– 1/4 чайные ложки черного перца;

– 1 столовая ложка масла подсолнечного.

Приготовление:

Почистите и выпотрошите рыбу. Натрите ее снаружи и изнутри маслом, посыпьте черным перцем, чесноком и душицей.

Почистите лук, нарежьте его кольцами. В форме для запекания выложите подушку из лука.

Вымойте лимон, нарежьте его ломтиками.

Положите форель на луковую подушку. Внутрь каждой рыбы положите ломтики лимона.

Запекайте форель в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут. Ваша рыбка готова.

Приятного аппетита!

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