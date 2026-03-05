Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Эта скумбрия вкуснее любого мяса: запекаем рыбу по "королевскому" рецепту
5 марта, 14:35
2

Эта скумбрия вкуснее любого мяса: запекаем рыбу по "королевскому" рецепту

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Запеченная скумбрия является идеальным выбором во время поста, ведь на вкус еще лучше мяса.
  • Для приготовления скумбрии нужно 35 минут, а ингредиенты включают чеснок, розмарин, оливковое масло, лимон и соль.

В период поста рыба выходит на первые роли, поэтому это прекрасная возможность насладиться ею на полную. Запеченная скумбрия – это идеальный выбор на все случаи жизни.

Скумбрия – это просто, бюджетно и невероятно вкусно. Главное найти правильный рецепт и правильно подобрать баланс вкусов, чтобы подчеркнуть изящество рыбы, советует портал Moje Gotowanie.

Читайте также Невероятные "Рафаэлло" на 8 марта: с этим рецептом каждый создаст шедевр

Как вкусно запечь скумбрию?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4 скумбрии;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 лимон;
– щепотка соли.

 

 

Приготовление:

  1. Тщательно промойте скумбрию под проточной холодной водой, обсушите бумажными полотенцами и щедро натрите солью как снаружи, так и внутри брюшной полости, после чего поместите ее в удобную форму для запекания.
  2. Далее приготовьте пряную заправку, смешав пропущенный через пресс чеснок, ароматные листочки свежего розмарина и выжатый сок лимона с качественным оливковым маслом; полученным маринадом равномерно полейте рыбу, чтобы она максимально пропиталась вкусами.
  3. Отправьте форму в заранее прогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов на среднем уровне около 30 минут, пока скумбрия не приобретет аппетитную золотистую корочку.
  4. Готовую рыбу подавайте к столу, украсив веточками свежей петрушки или розмарина, что придаст блюду эстетический вид и дополнительный аромат.

Почему важно не передерживать скумбрию в духовке?

Как только мясо стало матовым и легко отделяется от кости, рыбу следует доставать, иначе она потеряет свою сочность и станет жесткой, отмечает Przepisy.

Также обязательно удаляйте черную пленку внутри брюшка, поскольку при запекании она дает сильный горький привкус, который может испортить весь аромат маринада.

Какие рецепты пригодятся?