Ее разбирают в первую очередь: запекаем любимую скумбрию на праздник
Запеченная скумбрия точно станет украшением праздничного стола. Но это продлится недолго, ведь гости моментально ее разберут.
Всем хозяйкам стоит иметь на праздники рецепт запеченной скумбрии. Это всегда просто, а в результате рыбка почти мгновенно исчезает со стола. 24 Канал советует попробовать рецепт с ТикТок kudriava.food.
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Рецепт запеченной скумбрии
- Время: 1 час
- Порций: 9
Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– 0,5 чайной ложки смеси перцев;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– щепотка соли.
Как запечь скумбрию: посмотрите видео
Приготовление:
- Тщательно промываем скумбрию, отрезаем голову, плавники и хвост. Затем, аккуратно с обеих сторон позвоночника делаем надрезы до ребер, после чего вырезаем позвоночник.
- Очищаем рыбу от внутренностей, черной пленки (которая может придавать горечь) и крупных костей.
- Переворачиваем рыбу кожей вверх и, используя нож или кухонные ножницы, нарезаем ее на куски толщиной 2 – 3 сантиметра с обеих сторон, не доходя до центра.
- Перекладываем рыбу на противень, выстеленный пергаментом, и аккуратно раскрываем кусочки, образуя "веер".
- В отдельной миске смешиваем соевый соус, масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и лимонный сок. Этим маринадом смазываем рыбу, благодаря разрезам она равномерно промаринуется со всех сторон. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
- Ставим скумбрию в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов в течение 18 – 20 минут (верхний/нижний обогрев).
- Вынимаем рыбу, смазываем ее перетертыми томатами с чесноком, сбрызгиваем лимонным соком и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
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