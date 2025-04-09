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9 апреля, 23:55
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Ее разбирают в первую очередь: запекаем любимую скумбрию на праздник

Лилия Имбировская-Сиваковская

Запеченная скумбрия точно станет украшением праздничного стола. Но это продлится недолго, ведь гости моментально ее разберут.

Всем хозяйкам стоит иметь на праздники рецепт запеченной скумбрии. Это всегда просто, а в результате рыбка почти мгновенно исчезает со стола. 24 Канал советует попробовать рецепт с ТикТок kudriava.food.

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Рецепт запеченной скумбрии

  • Время: 1 час
  • Порций: 9

Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;
– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;
– 0,5 чайной ложки смеси перцев;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– щепотка соли.

Как запечь скумбрию: посмотрите видео

Приготовление:

  1. Тщательно промываем скумбрию, отрезаем голову, плавники и хвост. Затем, аккуратно с обеих сторон позвоночника делаем надрезы до ребер, после чего вырезаем позвоночник.
  2. Очищаем рыбу от внутренностей, черной пленки (которая может придавать горечь) и крупных костей.
  3. Переворачиваем рыбу кожей вверх и, используя нож или кухонные ножницы, нарезаем ее на куски толщиной 2 – 3 сантиметра с обеих сторон, не доходя до центра.
  4. Перекладываем рыбу на противень, выстеленный пергаментом, и аккуратно раскрываем кусочки, образуя "веер".
  5. В отдельной миске смешиваем соевый соус, масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и лимонный сок. Этим маринадом смазываем рыбу, благодаря разрезам она равномерно промаринуется со всех сторон. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
  6. Ставим скумбрию в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов в течение 18 – 20 минут (верхний/нижний обогрев).
  7. Вынимаем рыбу, смазываем ее перетертыми томатами с чесноком, сбрызгиваем лимонным соком и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

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