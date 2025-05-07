Для кошелька радость, а готовится элементарно: сытная запеканка из кабачков

Кабачковая запеканка – это замечательное кулинарное предложение, которое является идеальным вариантом ужина для всей семьи. Это ароматное блюдо не только приятное на вкус, но и экономное для кошелька.

Еще и готовится за считанные минуты. Рецептом сытной кабачковой запеканки делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @polli_cooking. Читайте также Нежный, ароматный и сытный: завтрак за 5 минут, который Эктор готовит каждое утро Запеканка из кабачков Время: 1 час

1 час Порции: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 100 граммов творога;

– 2 яйца;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль, чеснок, перец – по вкусу. Приготовление: Кабачок и сыр натрите на терке и добавьте все остальные ингредиенты.

Перемешайте массу до однородности и переложите в форму для запекания.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут до образования золотистой корочки.

После того, как достали запеканку дайте ей немного остыть и стабилизироваться. Приятного аппетита! Интересно: как приготовить идеальные сырники.