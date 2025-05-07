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7 мая, 17:30
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Для кошелька радость, а готовится элементарно: сытная запеканка из кабачков

Марта Касиянчук

Кабачковая запеканка – это замечательное кулинарное предложение, которое является идеальным вариантом ужина для всей семьи. Это ароматное блюдо не только приятное на вкус, но и экономное для кошелька.

Еще и готовится за считанные минуты. Рецептом сытной кабачковой запеканки делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @polli_cooking.

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Запеканка из кабачков

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 100 граммов творога;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль, чеснок, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачок и сыр натрите на терке и добавьте все остальные ингредиенты.
     
  2. Перемешайте массу до однородности и переложите в форму для запекания.
     
  3. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут до образования золотистой корочки.
     
  4. После того, как достали запеканку дайте ей немного остыть и стабилизироваться.

Приятного аппетита!

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