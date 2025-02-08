Изящный ужин за считанные минуты: запеканка как из ресторана на всю семью

Запеканка – это прекрасный способ легко и без усилий накормить всю семью. А некоторые рецепты и вообще создадут впечатление, что вы подали ресторанное блюдо.

Если вы хотите собрать за столом всю семью, то ничто не сделает это лучше аромата вкусного блюда. 24 Канал предлагает приготовить вкусную запеканку по рецепту Beszamel, которая порадует вкусом и эстетикой. Интересно Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом Рецепт запеканки Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 200 граммов бекона;

– 200 граммов колбасы (или другого мяса);

– 1 луковица;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров сливок (минимум 30%);

– 100 граммов тертого сыра гауда;

– специи – по вкусу. Приготовление: Картофель очищаем и отвариваем до готовности. Чтобы ускорить процесс, перед варкой его можно нарезать ломтиками. Мясо, бекон и лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем бекон на сковороде до золотистого цвета, затем добавляем мясо и лук. Жарим до готовности мяса. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем слой картофеля, посыпаем специями по вкусу и добавляем половину мясной начинки и тертого сыра. Повторяем слои: картофель, специи, мясо и сыр. В миске взбиваем яйца со сливками, добавляем соль и перец. Заливаем запеканку яично-сливочной смесью и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запекаем до золотистой корочки. Готовую запеканку можно подавать как отдельное блюдо, так и с разнообразными соусами или салатами. Приятного аппетита! Еще лучше шоколада: как легко приготовить дубайский торт.