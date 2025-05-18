Вы забудете о масле и майонезе: простая заправка, которая превращает салаты в шедевр

Из чего вы бы не готовили салат, его успех будет зависеть от качества заправки. Есть опция, которая всегда вызывает "вау-эффект".

Масло и майонез – стандартные опции для заправки салата, с которыми вы не сможете рассчитывать на что-то оригинальное. Но если ожидания именно такие, то 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт заправки для салата от портала Ukr.Media.

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Универсальная заправка для салатов

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 100 миллилитров масла;

– столовая ложка уксуса;

– сок половины лимона или целого лайма;

– соль и перец по вкусу;

– щепотка прованских или итальянских трав.



Приготовление:

Наливаем масло в небольшую банку. Начинаем поочередно добавлять ингредиенты и хорошо перемешиваем. Главное – соус должен иметь однородную консистенцию, иначе он расслоится. Хранить такую заправку можно до 3 недель. Перед использованием хорошо встряхните баночку.

Приятного аппетита!

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