Продукт за несколько копеек – и ваша выпечка никогда не будет гореть: что используют кулинары
- Опытные кулинары используют поваренную соль для предотвращения пригорания выпечки.
- Соль равномерно распределяет тепло в духовке, сохраняя стабильный температурный микроклимат.
Ароматная выпечка – это всегда об ощущении уюта и удовольствия. А чтобы она не пригорала, сохраняйте действенный метод.
Пригорание – это неприятность, которая может случиться с каждым, каких бы усилий вы не прилагали. Как навсегда избежать этого риска – рассказывает портал WP Kuchnia.
Как защитить выпечку от пригорания?
Есть один несложный, но довольно действенный прием, который помогает сделать процесс выпекания стабильным. Все, что для этого нужно – обычная поваренная соль!
Ваша выпечка всегда будет идеальной / Фото Pixabay
Оказывается, соль способна накапливать тепло, а затем постепенно возвращать его обратно в пространство духовки. Благодаря этому температурные скачки становятся менее ощутимыми, а нагрев - равномерным.
Как это работает?
Нужно просто посыпать дно духовки слоем соли. Она будет тепловой массой, чтобы вроде камня для пиццы или массивной чугунной посуды, объясняет Polki.
В результате температурный микроклимат в духовке будет умеренным и стабильным. Вы не испортите ситуацию, даже если откроете дверцу.
