Он сейчас в тренде: как просто приготовить ужгородский завиванец – вкусное мясо по-украински

Ужгородский завиванец – это прекрасная возможность насладиться особым украинским колоритом. Это сочное мясное наслаждение никого не оставляет равнодушным.

Это блюдо покорит вас с первого кусочка – именно так оно работает уже несколько веков. Нежное и сочное мясо, обогащенное дополнительными ингредиентами, превратят в праздник даже обычный будний день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Команчи".

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Рецепт завиванца по-ужгородски

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 100 граммов шпика;

– 3 яйца;

– 1 столовая ложка смальца;

– 1 соленый огурец;

– 1 большая картофелина;

– 1 столовая ложка петрушки;

– 1 столовая ложка укропа;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вырежьте 4 плоских куска мяса. Удалите пленки, тщательно отбейте, приправьте солью и молотым перцем. На каждый кусок выложите несколько ломтиков соленого огурца, частички сваренного вкрутую яйца, тонкие полоски шпика, а также соломку из свежего сырого картофеля. Сверните каждый кусок в плотный рулет, закрепите ниткой. Смажьте яйцом, обваляйте в муке и обжарьте со всех сторон на раскаленном смальце до золотистой корочки. Затем переложите рулетики в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости. Подавайте рулетики с тушеным или запеченным картофелем, щедро полив блюдо ароматной подливкой, оставшейся после тушения.

Приятного аппетита!

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