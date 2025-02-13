Завтрак в постель на День святого Валентина: чем порадовать свою половинку
День святого Валентина является самым романтичным праздником года, побуждающим людей делать все возможное, чтобы угодить своим половинкам. В этот день влюбленные хотят создать максимум впечатлений друг для друга.
И один из самых романтичных поступков – завтрак в постель. Выбор блюда должен основываться на предпочтениях любимого человека, ведь одни любят сладкие завтраки, другие – соленые. Именно поэтому 24 Канал предлагает 2 идеи завтрака на День влюбленных.
Читайте также Конвертики любви: почтовое печенье ко Дню Валентина, которое растопит сердце любого
Завтрак на День Валентина: сладкая и соленая идея
- Сырнички с ягодами
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога кисломолочного;
– 4 желтка яичных;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 грамма сахара ванильного;
– 4 столовые ложки муки пшеничной;
– масло подсолнечное рафинированное – по вкусу.
Приготовление:
- В большой миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешивайте до однородной массы.
- Добавьте муку и тщательно вымешайте тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но не очень жидким. Если творог слишком влажный, можно добавить еще немного муки.
- Руки слегка присыпьте мукой, возьмите немного теста и сформируйте шарик. Обкатайте его в муке, а затем немного прижмите кухонным ножом, чтобы образовалась небольшая лепешка.
- Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте немного растительного или сливочного масла. Обжарьте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3 – 4 минуты на каждую сторону.
- Подавайте с любимым джемом, медом и ягодами.
Приятного аппетита!
- Тост с авокадо и яйцом
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 ломтик хлеба;
– 1/2 авокадо;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка сока лимона;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– зелень – по вкусу.
Дополнительно:
– 500 граммов воды;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление:
- Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть. Положите его в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции.
- В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса. Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду.
- Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот. Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
К слову: ловите сладкую подборку десертов на День Валентина.