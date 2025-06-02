Идеальное начало дня: быстрый завтрак из лаваша на сковороде – это еще лучше омлета

Вкусный завтрак – это заряд энергией и хорошим настроением на целый день. И не надо долго стоять у плиты, все можно сделать быстро и без усилий.

Хрустящий лаваш с начинкой из яиц и сыра – это тот случай, когда слюнки потекут у всех. Это идеальная опция для завтрака, которая не требует ничего, кроме простейших ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.ua. Читайте также Когда-то он был популярнее мороженого: десерт, который покоряет взрослых и детей Рецепт завтрака из лаваша, яиц и сыра Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 150 граммов лаваша;

– 4 яйца;

– пол болгарского перца;

– 3 веточки укропа;

– 3 веточки кинзы;

– 3 веточки петрушки;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Нарезаем болгарский перец небольшими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Зелень тщательно промываем, обсушиваем и мелко измельчаем ножом. По желанию добавляем немного зеленого лука. Из лаваша вырезаем два круга: один должен соответствовать диаметру сковородки, другой – быть немного больше. Делаем это только после подготовки овощей и зелени, чтобы лаваш не успел подсохнуть. Сковородку смазываем маслом, выкладываем больший круг лаваша так, чтобы образовались бортики. Поочередно вбиваем яйца прямо на лаваш, стараясь оставить желтки целыми. Солим и перчим. Присыпаем большую часть тертого сыра, затем добавляем измельченную зелень и болгарский перец, оставляя немного для украшения верха. Накрываем меньшим куском лаваша, прижимая края к нижнему слою. Ставим сковородку на средний огонь, накрываем крышкой и готовим около 5 минут. Аккуратно переворачиваем на другую сторону. Посыпаем остатками сыра, снимаем с огня и оставляем на несколько минут под крышкой, чтобы сыр окончательно растаял. Готовое блюдо выкладываем на тарелку, посыпаем оставшейся зеленью и перцем. Приятного аппетита! Аромат будет на весь район: вкусный рецепт молодого картофеля.