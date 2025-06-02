Идеальное начало дня: быстрый завтрак из лаваша на сковороде – это еще лучше омлета
- Завтрак из лаваша, яиц и сыра быстрый в приготовлении и заряжает энергией на целый день.
- Рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для всех, кто ценит простоту и вкус.
Вкусный завтрак – это заряд энергией и хорошим настроением на целый день. И не надо долго стоять у плиты, все можно сделать быстро и без усилий.
Хрустящий лаваш с начинкой из яиц и сыра – это тот случай, когда слюнки потекут у всех. Это идеальная опция для завтрака, которая не требует ничего, кроме простейших ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал food.net.ua.
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Рецепт завтрака из лаваша, яиц и сыра
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов лаваша;
– 4 яйца;
– пол болгарского перца;
– 3 веточки укропа;
– 3 веточки кинзы;
– 3 веточки петрушки;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нарезаем болгарский перец небольшими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Зелень тщательно промываем, обсушиваем и мелко измельчаем ножом. По желанию добавляем немного зеленого лука.
Из лаваша вырезаем два круга: один должен соответствовать диаметру сковородки, другой – быть немного больше. Делаем это только после подготовки овощей и зелени, чтобы лаваш не успел подсохнуть.
Сковородку смазываем маслом, выкладываем больший круг лаваша так, чтобы образовались бортики. Поочередно вбиваем яйца прямо на лаваш, стараясь оставить желтки целыми. Солим и перчим.
Присыпаем большую часть тертого сыра, затем добавляем измельченную зелень и болгарский перец, оставляя немного для украшения верха.
Накрываем меньшим куском лаваша, прижимая края к нижнему слою. Ставим сковородку на средний огонь, накрываем крышкой и готовим около 5 минут.
Аккуратно переворачиваем на другую сторону. Посыпаем остатками сыра, снимаем с огня и оставляем на несколько минут под крышкой, чтобы сыр окончательно растаял.
Готовое блюдо выкладываем на тарелку, посыпаем оставшейся зеленью и перцем.
Приятного аппетита!
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