Жареные пирожки это удовольствие, которое так хорошо знакомо каждому. Они всегда разлетаются со стола еще горячими!

Огромные жареные пирожки с любимой начинкой станут для ваших близких. Это тот случай, когда из-за стола никто не встает, пока они остаются на тарелке, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить пирожки "Богатыри"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 1 килограмм муки;

– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 650 миллилитров теплого молока;

– 30 миллилитров растительного масла;

начинка:

– половинка капусты;

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– соль по вкусу;

– 20 граммов сливочного масла;

– масло для обжаривания.

Огромные пирожки из простых ингредиентов / Фото "Господинька"

Приготовление:

В миске смешиваем все сухие ингредиенты для теста, затем постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто. Накрываем и оставляем, чтобы выросло вдвое, затем обминаем и даем вырасти еще раз. Капусту мелко шинкуем и обжариваем с луком и морковью. Тесто делим на кусочки, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем. Обжариваем в хорошо разогретом масле.

Как жарить пирожки, чтобы не впитывали масло?

Стандартный секрет – добавить в тесто алкоголь. На килограмм муки надо чайная ложка коньяка или водки, советует Beszamel.

Также важно не только хорошо разогреть масло, но и жарить только по 2 – 3 пирожка за раз. Много пирожков могут воровать температуру, из-за чего тесто будет впитывать масло.

