Огромные пирожки "Богатыри": рецепт из села, который должен быть у каждого
- Пирожки "Богатыри" готовятся из теста на основе муки, дрожжей, молока и масла, с начинкой из капусты, лука и моркови.
- Это замечательное блюдо, которое быстро исчезает со стола, сколько бы вы их не приготовили.
Жареные пирожки это удовольствие, которое так хорошо знакомо каждому. Они всегда разлетаются со стола еще горячими!
Огромные жареные пирожки с любимой начинкой станут для ваших близких. Это тот случай, когда из-за стола никто не встает, пока они остаются на тарелке, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить пирожки "Богатыри"?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 1 килограмм муки;
– 10 граммов сухих дрожжей 10 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 650 миллилитров теплого молока;
– 30 миллилитров растительного масла;
начинка:
– половинка капусты;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– соль по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла;
– масло для обжаривания.
Огромные пирожки из простых ингредиентов / Фото "Господинька"
Приготовление:
- В миске смешиваем все сухие ингредиенты для теста, затем постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто. Накрываем и оставляем, чтобы выросло вдвое, затем обминаем и даем вырасти еще раз.
- Капусту мелко шинкуем и обжариваем с луком и морковью.
- Тесто делим на кусочки, раскатываем, выкладываем начинку и защипываем.
- Обжариваем в хорошо разогретом масле.
Как жарить пирожки, чтобы не впитывали масло?
Стандартный секрет – добавить в тесто алкоголь. На килограмм муки надо чайная ложка коньяка или водки, советует Beszamel.
Также важно не только хорошо разогреть масло, но и жарить только по 2 – 3 пирожка за раз. Много пирожков могут воровать температуру, из-за чего тесто будет впитывать масло.
