Не жарьте яйца как в прошлом веке: как это делают сейчас
- Современные кулинары рекомендуют жарить яйца на воде вместо масла, чтобы уменьшить калории и жиры.
- Во избежание прилипания яиц к сковороде можно использовать антипригарное покрытие или покрыть сковородку пергаментной бумагой.
Жареные яйца – вполне обыденная часть нашего рациона. Вот только старая привычка готовить их на масле – это уже пережиток.
Жарка яиц – элементарный процесс, но даже здесь нет предела совершенству. Как ей готовят современные кулинары – рассказывает портал Smakosze.
Как вкусно пожарить яйца?
Жарить яичницу на масле – это уже вчерашний день. Это дополнительные калории и жиры – совсем не то, что нужно для вашего блюда.
Жарить яйца лучше на воде / Фото Pixabay
Лучше пожарить яйца на воде. Налейте жидкость, чтобы она полностью покрыла дно. Далее жарим яйца привычным способом – и получаем идеальный результат, как на картинке.
Могут ли яйца прилипнуть к сковородке?
Если у вас сковородка с антипригарным покрытием – то нет. В этом случае можете просто налить воду, рассказывает Kuchnia.
В противном случае для избежания прилипания лучше покрыть сковородку пергаментной бумагой. Она станет прекрасным барьером, который избавит от всех рисков.
