Традиционное блюдо соседей: готовим настоящий польский "Журек"

Журек – один из старейших супов в польской кулинарии. Он имеет характерный кисловатый вкус и сливочно-молочный вид. Во многих ресторанах это традиционное блюдо подают в небольших хлебцах, дополняя его вареным яйцом, а иногда украшают хреном и грибами.

Для быстрого приготовления этого блюда важно иметь специальную ржаную или овсяную закваску – в некоторых магазинах ее продают уже готовую. 24 Канал со ссылкой на Shuba делится классическим рецептом журека. Читайте также Итальянская классика: готовим на ужин невероятно вкусную и простую "Карбонару" от Павы Журек – рецепт Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 2 литра овощного бульона;

– 500 миллилитров ржаной закваски 60%;

– 4 колбаски;

– 100 граммов бекона;

– 1 лук желтый репчатый;

– 1 чеснок;

– 1 столовая ложка хрена белого, маринованного;

– 3 столовые ложки сметана 30%;

– 2 чайные ложки майорана;

– 2 яйца;

– силь, перец – по вкусу. Приготовление: В кастрюле доведите овощной бульон до кипения и добавьте в него сырые белые колбаски, предварительно проколотые вилкой. Уменьшите мощность плиты, чтобы бульон продолжал слегка кипеть.

На сковороде обжарьте нарезанный кубиками бекон и нашинкованный лук до золотистого цвета, затем добавьте содержимое сковороды в бульон. Варите около 25 минут.

Вылейте хорошо перемешанную закваску в подготовленную основу. Если необходимо, добавьте еще закваски, чтобы получить желаемый вкус. Однако начните с добавления половины порции и попробуйте бульон. Затем понемногу добавляйте закваску, пока не достигнете нужного уровня кислоты.

Затем добавьте в суп слегка раздавленный один зубчик чеснока и хрен. Приправьте солью и перцем по своему вкусу.

Насыпьте майоран на руку и потрите его, растирая обеими руками, прямо в кастрюлю – благодаря этому вы выделите дополнительные ароматы, содержащиеся в специи, и кислый ржаной суп приобретет неповторимый запах. Еще через пять минут выключите огонь под кастрюлей.

В чашку со сметаной добавьте несколько столовых ложек горячего супа и тщательно перемешайте – благодаря такому темперированию сметана не свернется при добавлении в почти кипящий суп.

Подавайте кислый ржаной суп Журек с нарезанной белой колбасой и половинками сваренных вкрутую яиц. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте эту вкусную закуску из кабачков, которую подают в ресторанах.