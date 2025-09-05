Салат з баклажанами – це не просто страва, а особливий вид кулінарного мистецтва. Гарні новини: його легко можна зберегти на всю зиму!

Цей пікантний салат з баклажанів просто неможливо оминути увагою. Він вкрай простий у приготуванні та стане не просто закускою на кожен день, а зіркою святкового столу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Тростянець.City". Читайте також Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь Як заготувати салат з баклажанів на зиму? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій:4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма баклажанів;

– 350 грамів болгарського перцю;

– 350 грамів помідорів;

– 2 перці чилі;

– 7 зубчиків часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 50 мілілітрів оцту;

– олія. Приготування: Баклажани миємо, нарізаємо кружальцями, пересипаємо сіллю та заливаємо холодною водою так, щоб вона повністю вкривала овочі. Накриваємо тарілкою, зверху ставимо прес. Через 10 хвилин обсмажуємо баклажани на олії до золотистої скоринки. Помідори та солодкий перець пропускаємо через м’ясорубку, чилі й часник натираємо на тертці. Усі подрібнені овочі викладаємо в каструлю, додаємо цукор, сіль та олію. Перемішуємо й тримаємо на слабкому вогні 5 – 7 хвилин. Додаємо обсмажені баклажани до овочевої маси, перемішуємо й розкладаємо суміш у стерильні банки. Закручуємо кришками. Смачного! Коли найкраще робити закрутки у вересні? За місячним календарем найбільш сприятливі дні для консервації будуть в другій половині місяця.

8, 9 та 10 вересня краще не готувати запасів на зиму.