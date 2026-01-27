Укр Рус
27 січня, 23:57
2

Перевершує "Мімозу" у всьому: як приготувати "Київський" салат

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Київський" готується з вареної курки, маринованої цибулі, натертої моркви, смажених грибів, білка та жовтка, заправлених майонезом.
  • Цей салат пасує до святкового столу і додасть нового акценту буденним трапезам. 

Якою б не була трапеза, апетитний салат завжди буде доречним акцентом. Ви навіть сміливо можете подавати його на святковий стіл!

"Київський" салат – це вдале поєднання звичних інгредієнтів, яке утворює особливу смакову гармонію. Він схожий на "Мімозу", але є всі шанси, що ви визнаєте його перевагу, розповіла блогерка Віта Лавринчук у своєму інстаграмі

Як приготувати салат "Київський"? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– варена курка; 
– маринована цибуля; 
– натерта морква; 
– смажені гриби; 
– натертий білок і окремо жовток; 
– майонез.

Готуємо оригінальний салат без витрат та зусиль: відео

Приготування

  1. Змастіть дно форми тонким шаром майонезу та рівномірно розкладіть куряче філе, нарізане кубиками.
  2. Знову злегка покрийте майонезом і додайте шар подрібненої цибулі.
  3. Далі викладіть гриби, розрівняйте їх і ще раз змастіть майонезом.
  4. Поверх грибів розподіліть відварену моркву, натерту на тертці.
  5. Морквяний шар знову змастіть майонезом, після чого посипте тертими білками, а завершальним штрихом викладіть натерті жовтки.

Як варити курку на салат? 

Варити курку у звичайній воді – поширена помилка. Так мʼясо виходить прісним та несмачним, розповідає портал Pysznosci.

Додайте лавровий лист, спеції та варіть курку у бульйоні на повільному вогні. Так мʼясо вийде не просто соковитим, а й насититься новими акцентами. 

