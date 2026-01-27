Перевершує "Мімозу" у всьому: як приготувати "Київський" салат
- Салат "Київський" готується з вареної курки, маринованої цибулі, натертої моркви, смажених грибів, білка та жовтка, заправлених майонезом.
- Цей салат пасує до святкового столу і додасть нового акценту буденним трапезам.
Якою б не була трапеза, апетитний салат завжди буде доречним акцентом. Ви навіть сміливо можете подавати його на святковий стіл!
"Київський" салат – це вдале поєднання звичних інгредієнтів, яке утворює особливу смакову гармонію. Він схожий на "Мімозу", але є всі шанси, що ви визнаєте його перевагу, розповіла блогерка Віта Лавринчук у своєму інстаграмі.
Як приготувати салат "Київський"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– варена курка;
– маринована цибуля;
– натерта морква;
– смажені гриби;
– натертий білок і окремо жовток;
– майонез.
Готуємо оригінальний салат без витрат та зусиль: відео
Приготування:
- Змастіть дно форми тонким шаром майонезу та рівномірно розкладіть куряче філе, нарізане кубиками.
- Знову злегка покрийте майонезом і додайте шар подрібненої цибулі.
- Далі викладіть гриби, розрівняйте їх і ще раз змастіть майонезом.
- Поверх грибів розподіліть відварену моркву, натерту на тертці.
- Морквяний шар знову змастіть майонезом, після чого посипте тертими білками, а завершальним штрихом викладіть натерті жовтки.
Як варити курку на салат?
Варити курку у звичайній воді – поширена помилка. Так мʼясо виходить прісним та несмачним, розповідає портал Pysznosci.
Додайте лавровий лист, спеції та варіть курку у бульйоні на повільному вогні. Так мʼясо вийде не просто соковитим, а й насититься новими акцентами.