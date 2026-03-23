Салат "Жіноча примха" оцінюють на 100 балів: для приготування потрібно лише 4 інгредієнти
- Салат "Жіноча примха" готується з курки та сиру.
- Куряче філе після варіння важливо залишити у бульйоні до охолодження, щоб воно залишилося соковитим.
Салат – це завжди про можливість створити щось оригінальне, маючи під рукою мінімум інгредієнтів. "Жіноча примха" – яскраве тому підтвердження.
Поєднання курочки та сиру – це завжди вдала ідея. Додаємо кілька акцентів, ставимо у холодильник для глибшого смаку – і стіл виглядатиме святково, а вашу майстерність розхвалюватимуть на всі боки, розповідає портал "Сенсація".
Як приготувати салат "Жіноча примха"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів курячого філе;
– 200 грамів твердого сиру;
– 250 грамів консервованих ананасів;
– 3 зубчики часнику;
– майонез для заправки;
– сіль та перець до смаку.
Улюблені інгредієнти в одній тарілці / Фото "Сенсація"
Приготування:
- Відваріть куряче філе до готовності. Після цього наріжте невеликими охайними шматочками.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці, щоб він надав страві ніжної текстури, а кільця консервованого ананаса подрібніть кубиками середнього розміру.
- У глибокій салатниці змішайте підготовлену курку, сир та фрукти. Для надання пікантності додайте до маси свіжий часник, пропущений крізь прес.
- Ретельно перемішайте салат, щоб заправка рівномірно розподілилася.
- За бажанням ви можете урізноманітнити смак, додавши до складу великий виноград без кісточок, розрізаний навпіл
Як варити куряче філе, щоб було соковитим?
Головний секрет соковитого філе полягає в тому, щоб закладати м'ясо не в холодну воду, а виключно в активний окріп. Коли курятина потрапляє в гарячу воду, білок на поверхні миттєво згортається, створюючи своєрідний захисний бар'єр, який "запечатує" всі соки всередині волокон, підказує портал Przepisy.
Для аромату додайте у воду сіль, лавровий лист та кілька горошин духмяного перцю. Критично важливо не переварювати птицю. Після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть філе лише 15 – 20 хвилин (залежно від розміру).
Найважливіший етап – правильне охолодження. Залиште м'ясо охолоджуватися безпосередньо в каструлі з рідиною до кімнатної температури. За цей час волокна вберуть частину бульйону назад, завдяки чому курка залишиться ніжною та пружною.
