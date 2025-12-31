Салат із п’яти інгредієнтів на Новий рік: легко затьмарить "Олів’є" і "Шубу"

Святкові тренди 2026 року впевнено рухаються у бік простоти, швидкості й чистого смаку. Саме тому цей салат стане ідеальним варіантом для Нового року: мінімум інгредієнтів, жодної довгої підготовки та максимально вишуканий результат.

Цей салат не потребує настоювання, не містить важких соусів і збирається буквально за кілька хвилин перед подачею. Контраст текстур і легка копченість роблять його фаворитом святкового меню, інформує 24 Канал з посиланням на "1 хвилина".

Буде смачно Гарячі страви на Новий рік 2026: що обов’язково має бути в меню

Салат з копченою куркою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів копченої курячої грудки;

– 1 велике солодке яблуко (Фуджі або Гала);

– 150 грамів сиру фета або бринза;

– 80 грамів волоських горіхів;

– 60 грамів в’яленої журавлини або чорносливу;

Для заправки:

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка зернистої гірчиці.

Приготування:

Копчену курячу грудку наріжте середніми кубиками або подовгастими смужками. Яблуко помийте, за потреби очистьте від шкірки та наріжте шматочками такого ж розміру, як курку. Волоські горіхи злегка підсмажте на сухій сковорідці до ароматності, дайте їм трохи охолонути. Якщо використовуєте чорнослив, наріжте його тонкими смужками; журавлину можна додавати одразу. У велику миску викладіть курку, яблуко, горіхи та сухофрукти. Сир фета або бринзу поламайте руками безпосередньо в салат – так він збереже текстуру і не перетвориться на пасту. Окремо змішайте оливкову олію з зернистою гірчицею. Заправте салат безпосередньо перед подачею та обережно перемішайте.

Чим ще можна заправити цей салат?

Заправку для цього салату можна зробити ще смачнішою. Додайте до оливкової олії першого віджиму кілька крапель лимонного соку або бальзамічного оцту, дрібку солі та свіжомелений чорний перець. Така заправка підкреслить смак інгредієнтів, збереже їхню текстуру й зробить салат свіжим та елегантним, зазначає Kuchnia.

Ще один вдалий варіант – соус з додаванням меду. Змішайте чайну ложку зернистої або діжонської гірчиці з невеликою кількістю меду та оливкової олії. За бажанням додайте трохи лимонного соку. Така заправка надасть салату легкої пікантності й приємного контрасту смаків, не перевантажуючи страву.

Які ще смаколики варто приготувати?