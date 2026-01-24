Про "Шубу" вже точно забудете: салат з оселедця на кожен день

Інколи достатньо найпростіших інгредієнтів, щоб влаштувати собі свято. Цей салат – яскраве тому підтвердження.

Салат з оселедця – це не лише одна з опцій до святкового столу. Ним можна поласувати в будь-яку мить, тим паче, що готувати його можна значно швидше й легше, аніж "Шубу", розповідає портал "Господинька".

Цікаво Як перевірити сир на базарі: вас тепер ніхто не зможе обманути

Як зробити швидкий салат з оселедця?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 280 грамів соленого оселедця;

– 1 червона цибуля;

– 4 варені яйця;

– 200 грамів консервованого горошку;

заправка:

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку.



Шедевр можна зробити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"

Приготування:

Оселедець, яйця та цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо горошок і добре перемішуємо. З'єднуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо у салат та ще раз добре перемішуємо.

Як вибрати філе оселедця?

Найперше – форма та колір. Шматочки повинні бути цілісними, з рівними краями, чіткого сріблястого відтінку, інформує Pysznosci.

Також варто звернути увагу на розсіл. Він повинен бути прозорим без каламуті – це одна з головних ознак свіжості.

Що смачного приготувати?