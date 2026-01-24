Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Про "Шубу" вже точно забудете: салат з оселедця на кожен день
24 січня, 23:45
2

Про "Шубу" вже точно забудете: салат з оселедця на кожен день

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з оселедця готується за 10 хвилин і містить оселедець, червону цибулю, варені яйця, консервований горошок, сметану, майонез, французьку гірчицю, сіль та перець.
  • Цей салат є швидшою та легшою альтернативою до "Шуби" і може бути поданий як до святкового столу, так і у будні.

Інколи достатньо найпростіших інгредієнтів, щоб влаштувати собі свято. Цей салат – яскраве тому підтвердження.

Салат з оселедця – це не лише одна з опцій до святкового столу. Ним можна поласувати в будь-яку мить, тим паче, що готувати його можна значно швидше й легше, аніж "Шубу", розповідає портал "Господинька"

Цікаво Як перевірити сир на базарі: вас тепер ніхто не зможе обманути

Як зробити швидкий салат з оселедця? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 280 грамів соленого оселедця;
– 1 червона цибуля;
– 4 варені яйця;
– 200 грамів консервованого горошку;
заправка: 
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку. 


Шедевр можна зробити з найпростіших інгредієнтів / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Оселедець, яйця та цибулю нарізаємо дрібним кубиком.
  2. Додаємо горошок і добре перемішуємо.
  3. З'єднуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо у салат та ще раз добре перемішуємо. 

Як вибрати філе оселедця?

Найперше – форма та колір. Шматочки повинні бути цілісними, з рівними краями, чіткого сріблястого відтінку, інформує Pysznosci.

Також варто звернути увагу на розсіл. Він повинен бути прозорим без каламуті – це одна з головних ознак свіжості. 

Що смачного приготувати? 