Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Салат "Весняний настрій" знову у тренді: як надати свіжих відтінків для будь-якої трапези
18 березня, 22:36
2

Салат "Весняний настрій" знову у тренді: як надати свіжих відтінків для будь-якої трапези

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Весняний настрій" стає популярним завдяки своїй свіжості та весняній енергії.
  • Для кращого смаку можна замінити заправку на йогурт на гірчицю. 

Свіжі салати – це ніби ритуал відродження після того, як зима залишилася позаду. Деякі інгредієнти повертаються у тренди – і цим точно варто скористатися.

Смачні страви – це чудова нагода зарядитися яскравим весняним настроєм. Яку б вечерю чи обід ви не готували, цей салат точно додасть трапезі свіжості та енергії, розповідає TikTok bude_smachno_razom

Як приготувати салат "Весняний настрій"? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 4 яйця;
– 1 огірок;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 200 грамів зеленої цибулі;
– майонез або сметана;
– сіль.

Робимо салат, який завжди доречний: відео 

Приготування: 

  1. Відваріть яйця на круто. Після повного охолодження очистьте їх та подрібніть рівними кубиками.
  2. Свіжий огірок наріжте невеликими шматочками, а пір’я зеленої цибулі нашаткуйте тонкими акуратними кільцями для надання страві весняного аромату.
  3. У місткій мисці з’єднайте всі підготовлені компоненти, додавши до них солодку консервовану кукурудзу.
  4. Заправте салат майонезом або густою сметаною, посоліть  і ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно обволікав кожен інгредієнт.

Як ще можна смачно заправити салат? 

Заміна класичного майонезу заправкою на основі густого грецького йогурту та лагідної гірчиці – це чудовий спосіб зробити салат легшим, не втрачаючи при цьому насиченості смаку. Йогурт забезпечує необхідну кремову текстуру, а гірчиця додає пікантної гостроти та характерного жовтуватого відтінку, який ми звикли бачити в майонезних соусах, підказує Doradca Smaku

Така заправка містить значно менше калорій і жирів, проте багата на білок, що робить вашу вечерю поживнішою та кориснішою. Для ідеального балансу в такий соус варто додати кілька крапель лимонного соку та дрібку меленого чорного перцю. 

Якщо ви хочете отримати ще глибший смак, розітріть у йогурті один варений жовток. Це додасть заправці особливої оксамитовості та густини. 

