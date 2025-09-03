3 вересня, 06:05
Скільки банок не робіть – до весни не буде жодної: салат на зиму, який відкривають щодня
Основні тези
- Салат на зиму можна приготувати з найпростіших овочів.
- Він виходить дуже хрустким та ідеально доповнить повсякденні страви.
Цей салат буде доповнювати кожну вашу трапезу. Принаймні, саме так про нього розповідають інші господині.
Найдешевші овочі – найкращий результат. Цей принцип чудово знають досвідчені господині, тож не дивно, що цей салат став таким популярним і постійно перебуває у топі закруток. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу Ukr.Media.
До речі Місячний календар закруток на вересень
Як закрити смачний салат на зиму?
- Час:
- Порцій: 8 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 800 грамів капусти;
– 900 грамів солодкого перцю;
– 250 грамів цибулі;
– 1 кілограм помідорів;
– 350 грамів моркви;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Спочатку натираємо моркву та перекладаємо у велику миску.
- Далі нарізаємо капусту тонкою соломкою й додаємо до моркви.
- Солодкий перець нарізаємо смужками, цибулю – півкільцями, а помідори дольками. Всі овочі складаємо разом.
- Додаємо сіль, цукор, оцет і рослинну олію.
- Акуратно перемішуємо масу й розкладаємо у стерилізовані банки.
- Банки прикриваємо чистими кришками, ставимо у каструлю для стерилізації. На дно викладаємо рушник, наливаємо теплу воду по "плечики" банок. Стерилізуємо 20 хвилин.
- Після цього обережно дістаємо банки, відразу закупорюємо й перевертаємо догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
- Салат виходить хрустким, кисло-солодким і ароматним. Зберігається чудово при кімнатній температурі й завжди виручає як готова закуска до будь-якого гарніру.
Смачного!
Яких помилок при консервації слід уникати?
- Добре вимийте банки – саме вони є найчастішою причиною псування консервації.
- Також ретельно вимийте овочі, щоб на них не було бруду.
- Дотримуйтеся рецептів та уникайте експериментів наосліп.