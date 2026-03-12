Тільки не бутерброд: смачні страви, які дитина точно не принесе назад зі школи
- Шкільний ланч-бокс може бути смачним, корисним та дуже апетитним.
- Кожен рецепт містить перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування, щоб діти могли насолоджуватися смачними та зручними стравами у школі.
Шкільний перекус часто закінчується однаково – частина їжі повертається додому недоторканою. Найчастіше причина проста: страва незручна, швидко втрачає вигляд або просто не викликає інтересу.
До Міжнародного дня шкільного харчування редакція 24 Каналу зібрала рецепти, які можуть стати вдалою альтернативою звичним бутербродам. У добірці – прості страви, які зручно покласти в ланчбокс, легко їсти у школі й не соромно дістати на перерві.
Як приготувати сирні кекси?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 2,5 столової ложки манної крупи;
– 1 персик або інші фрукти чи ягоди для начинки.
Робимо смачний перекус у школу: відео
Приготування:
- Кисломолочний сир і жовтки перебийте блендером до однорідності.
- Додайте манну крупу, перемішайте й залиште масу на деякий час, щоб крупа трохи набухла.
- Потім всипте нарізаний шматочками персик або інші фрукти чи ягоди.
- Окремо збийте білки до пишної білої маси.
- Обережно з’єднайте їх із сирною масою, перемішуючи лопаткою легкими рухами.
- Готову суміш розкладіть у змащені силіконові формочки й випікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів.
Як приготувати салат-пасту?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів цільнозернової пасти;
– 1 невелике куряче філе;
– 1/2 пачки руколи;
– 100 грамів моцарели;
– 10 – 15 помідорів чері;
– 1/4 фіолетової цибулини;
– 2 столові ложки йогурту жирністю 1,5 – 8%;
– 1 чайна ложка песто;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка олії;
– 1/3 чайної ложки сухого часнику;
– приблизно 20 грамів пармезану за бажанням.
Салат, який ваша дитина полюбить: відео
Приготування:
- Невелике куряче філе розріжте навпіл. Додайте трохи олії та улюблені спеції, після чого обсмажте м’ясо з обох боків на сухій сковороді до готовності.
- Окремо відваріть цільнозернову пасту.
- Готове куряче філе наріжте шматочками, помідори чері розріжте, фіолетову цибулю тонко наріжте.
- Для заправки з’єднайте йогурт, песто, французьку гірчицю, олію, дрібку солі та сухий часник.
- У велику миску викладіть пасту, руколу, моцарелу, помідори, цибулю та куряче філе.
- Полийте салат заправкою, за бажанням посипте тертим пармезаном і подавайте.
Як приготувати запечені нагетси?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– сіль;
– перець;
– паприка;
– приправа до курки;
– 150 мілілітрів молока;
– борошно для панірування;
– 2 яйця;
– трохи молока до яєць;
– несолодка булка, білий хліб або батон для панірування.
Запікаємо апетитні нагетси: відео
Приготування:
- Куряче філе наріжте смужками. Додайте сіль, перець, паприку, приправу до курки та влийте молоко.
- Усе добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою й поставте в холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб м’ясо промаринувалося.
- Для панірування натріть несолодку булку, білий хліб або батон на великій тертці, після чого підсушіть крихту в духовці.
- Окремо збийте яйця з невеликою кількістю молока.
- Замариновані шматочки курки спочатку обкачайте в борошні, потім занурте в яєчну суміш і запаніруйте в підсушених сухарях.
- Викладіть нагетси на деко й запікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки.
Що ще смачного приготувати?
