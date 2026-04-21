Ці булочки кращі за шоколадку чи торт: готуємо шедевр з копійчаних інгредієнтів

Якщо закортіло чогось смачного та домашнього – нумо готувати ніжні та ароматні булочки. Багато працювати не доведеться, а насолода буде довгою.

Ніжні та повітряні булочки ідеально доповнять ваше чаювання або заповнять перерву на роботі. Вони дуже прості у приготуванні, але смакують краще ніж звичні солодощі, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати смачні булочки до чаю?

Час : 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 600 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 яєчні білки;

заварний крем:

– 2 жовтки;

– 120 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 320 мілілітрів молока;

– збитий з молоком жовток для змащування.

Так легко та смачно / Фото "Господинька"

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте тепле молоко з цукром, ванільним цукру та сухими дріжджами, після чого влийте розтоплене вершкове масло та додайте яєчні білки. Поступово всипайте просіяне борошно разом із сіллю та ретельно замішуйте м’яке, еластичне тісто, поки воно не перестане липнути до рук, а потім накрийте його рушником і залиште в теплому місці для підйому. Поки тісто підходить, приготуйте заварний крем: у сотейнику розітріть жовтки з цукром, ванільним цукром та кукурудзяним крохмалем до однорідності, поступово влийте молоко і варіть на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Готовий крем перекладіть у миску, накрийте плівкою "в контакт" і залиште до повного охолодження. Коли тісто збільшиться в об’ємі, обімніть його, розділіть на однакові кульки, сформуйте булочки (можна зробити заглиблення для крему або наповнити їх всередині) і викладіть на деко з пергаментом. Дайте заготовкам ще трохи підійти, змастіть їх сумішшю жовтка з молоком для апетитної скоринки та випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

Головна помилка у приготуванні заварного крему

Критична помилка – неправильний температурний режим та інтенсивність помішування. Якщо ви готуєте крем на занадто великому вогні або на мить припиняєте працювати вінчиком, жовтки можуть просто "зваритися", перетворившись на солодкий омлет у молоці, розповідає Wszystkiego slodkiego.

Також важливо не поспішати. Крохмаль повинен повністю заваритися, щоб крем став густим і зник присмак сирого борошна, проте перегрів після загустіння призведе до розшарування маси та втрати її глянцевого вигляду.

