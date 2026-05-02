У кінотеатр уже не хочеться: швидкі закуски під фільм, які легко зробити вдома

Під фільм рідко хочеться довго стояти на кухні. Найкраще підійдуть закуски, які можна швидко можна приготувати і одразу поставити на стіл.

Їсти треба обов'язково руками – без тарілок та метушні. Ці закуски гарантовано зроблять будь-який вечір затишнішим, пише BBC good food.

Цікаво Ніхто не очікує такого від насіння соняшника: прості ідеї страв на щодень

Як приготувати карамельний попкорн?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 100 грамів зерен попкорну;

– 250 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів солоного вершкового масла;

– 60 мілілітрів води.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Приготування:

У велику каструлю з щільною кришкою влийте рослинну олію й поставте на середній вогонь. Додайте зерна попкорну та перемішайте, щоб вони рівномірно вкрилися олією. Накрийте каструлю кришкою й тримайте на середньому вогні, поки не почуєте перші потріскування. Після цього зменште вогонь до середньо-слабкого й періодично струшуйте каструлю, щоб зерна не підгоріли. Коли потріскування майже припиниться, вимкніть вогонь і залиште попкорн у каструлі. Велике деко застеліть пергаментом. У каструлю з товстим дном всипте цукрову пудру, влийте 60 мілілітрів води й доведіть до кипіння. Помішуйте лише до розчинення цукру, а потім залиште суміш на середньому вогні на 6 – 8 хвилин, уже не перемішуючи. Маса має поступово стати золотистою карамеллю. Додайте вершкове масло, обережно перемішайте до однорідності й будьте уважні – карамель може бризкати. Гарячу карамель одразу вилийте на попкорн і швидко перемішайте, щоб вона рівномірно вкрила зерна. Перекладіть попкорн на деко з пергаментом, розрівняйте тильною стороною ложки й залиште охолонути приблизно на 5 хвилин. Після цього розділіть на шматочки. Зберігати такий попкорн можна в герметичному контейнері до 2 днів.

Як зробити запечені рулетики з рисового паперу та крабових паличок?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка рисового паперу;

– 250 грамів крабових паличок.

Таку закуску варто спробувати: дивіться відео

Приготування:

Рисовий папір занурте у воду приблизно на 15 секунд, щоб він став м’яким та еластичним. Після цього викладіть його на робочу поверхню, покладіть зверху крабову паличку й щільно загорніть у рулетик. Так само підготуйте решту заготовок. Готові рулетики наріжте невеликими шматочками, перекладіть на деко або у форму для запікання й поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Запікайте до появи легкої хрусткої скоринки.

Що ще приготувати на швидку руку?

Якщо захочеться солоденького, то вам точно сподобається це печиво. Воно вийде дешевшим, аніж чашка кави!

Водночас інгредієнти потрібно добирати дуже ретельно. Чим кращим буде какао – тим в більшому захваті ви будете від результату.