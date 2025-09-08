Якщо ви купили фарш – смачна страва вже практично на вашому столі. З цими рецептами ви почнете купувати мелене мʼясо значно частіше.

Фарш – це універсальний основний інгредієнт, з яким можна приготувати дуже смачні страви. 24 Канал пропонує кілька рецептів з різними видами мʼяса, які точно варто спробувати відтворити. Буде цікаво Найкращі з усіх: готуємо огірки з часником – зникають з комори ще до зими Що смачного приготувати з фаршу? Мʼясні їжачки Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– пів моркви;

– 300 грамів курячого фаршу;

– сіль та спеції до смаку. Приготування: Моркву та кабачок натираємо на великій тертці. Змішуємо подрібнені овочі з курячим фаршем, додаємо сіль і улюблені спеції. Формуємо невеликі овальні котлетки — "їжачки". Викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером, і запікаємо в духовці при 190 градусах приблизно 30 – 40 хвилин. Подаємо з гарніром чи свіжим салатом. Класичний болоньєзе Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 230 грамів яловичого фаршу;

– 60 грамів панчети;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– половина цибулі;

– 1 морква;

– 1 стебло селери;

– пів склянки червоного сухого вина;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– пів склянки води;

– 240 мілілітрів яловичого бульйону;

– 450 пасти тальятеле;

– сир, сіль та перець до смаку. Приготування: Моркву, цибулю та селеру очищаємо й нарізаємо дрібними шматочками. Панчету або грудинку ріжемо маленькими кубиками. Обсмажуємо все разом з олією, доки цибуля не стане золотистою. Додаємо м’ясний фарш і готуємо, поки він добре не підрум’яниться. Вливаємо вино й залишаємо соус кипіти доти, поки рідина не випарується. Додаємо томатну пасту, розведену у воді, трохи бульйону, підсолюємо й перчимо до смаку. Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 2 години, інколи перемішуючи й підливаючи бульйон. Соус повинен стати густим та ароматним. Відварюємо пасту згідно з інструкцією на упаковці. Подаємо болоньєзе разом із пастою, посипавши щедро тертим пармезаном. Мʼясний рулет з пивом Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 600 грамів телячого фаршу;

– 300 мілілітрів пива;

– 1 яйце;

– 100 грамів шинки;

– 80 грамів тертого пармезану;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець та суміш трав до смаку;

– 30 мілілітрів соняшникової олії. Приготування: Фарш перекладаємо у миску, додаємо яйце, подрібнену шинку, натертий пармезан, трави, сіль та перець. Ретельно перемішуємо до однорідності й формуємо м’ясний рулет. У форму, придатну і для запікання, і для плити, наливаємо олію, додаємо подрібнений часник та ароматні трави. Викладаємо рулет і обсмажуємо його на середньому вогні з усіх боків протягом 10 – 15 хвилин. Потім підсолюємо, вливаємо пиво й даємо рідині випаруватися. Після цього ставимо форму з рулетом у розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин. У процесі готування поливаємо м’ясо соком, який виділяється. Коли страва буде готова, залишаємо її трохи охолонути, нарізаємо шматочками та подаємо до столу. Смачного!