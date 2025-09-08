Що приготувати з фаршу: 3 рецепти на кожен день
- Ці рецепти з фаршем стануть вашим порятунком на кожен день.
- Страви з фаршем не лише прості, а й витончені, тож ви можете подавати їх до святкового столу.
Якщо ви купили фарш – смачна страва вже практично на вашому столі. З цими рецептами ви почнете купувати мелене мʼясо значно частіше.
Фарш – це універсальний основний інгредієнт, з яким можна приготувати дуже смачні страви. 24 Канал пропонує кілька рецептів з різними видами мʼяса, які точно варто спробувати відтворити.
Що смачного приготувати з фаршу?
Мʼясні їжачки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– пів моркви;
– 300 грамів курячого фаршу;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Моркву та кабачок натираємо на великій тертці.
- Змішуємо подрібнені овочі з курячим фаршем, додаємо сіль і улюблені спеції.
- Формуємо невеликі овальні котлетки — "їжачки".
- Викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером, і запікаємо в духовці при 190 градусах приблизно 30 – 40 хвилин.
- Подаємо з гарніром чи свіжим салатом.
Класичний болоньєзе
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 230 грамів яловичого фаршу;
– 60 грамів панчети;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– половина цибулі;
– 1 морква;
– 1 стебло селери;
– пів склянки червоного сухого вина;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– пів склянки води;
– 240 мілілітрів яловичого бульйону;
– 450 пасти тальятеле;
– сир, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Моркву, цибулю та селеру очищаємо й нарізаємо дрібними шматочками.
- Панчету або грудинку ріжемо маленькими кубиками.
- Обсмажуємо все разом з олією, доки цибуля не стане золотистою.
- Додаємо м’ясний фарш і готуємо, поки він добре не підрум’яниться.
- Вливаємо вино й залишаємо соус кипіти доти, поки рідина не випарується.
- Додаємо томатну пасту, розведену у воді, трохи бульйону, підсолюємо й перчимо до смаку.
- Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 2 години, інколи перемішуючи й підливаючи бульйон. Соус повинен стати густим та ароматним.
- Відварюємо пасту згідно з інструкцією на упаковці.
- Подаємо болоньєзе разом із пастою, посипавши щедро тертим пармезаном.
Мʼясний рулет з пивом
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів телячого фаршу;
– 300 мілілітрів пива;
– 1 яйце;
– 100 грамів шинки;
– 80 грамів тертого пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець та суміш трав до смаку;
– 30 мілілітрів соняшникової олії.
Приготування:
- Фарш перекладаємо у миску, додаємо яйце, подрібнену шинку, натертий пармезан, трави, сіль та перець.
- Ретельно перемішуємо до однорідності й формуємо м’ясний рулет.
- У форму, придатну і для запікання, і для плити, наливаємо олію, додаємо подрібнений часник та ароматні трави.
- Викладаємо рулет і обсмажуємо його на середньому вогні з усіх боків протягом 10 – 15 хвилин.
- Потім підсолюємо, вливаємо пиво й даємо рідині випаруватися.
- Після цього ставимо форму з рулетом у розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.
- У процесі готування поливаємо м’ясо соком, який виділяється. Коли страва буде готова, залишаємо її трохи охолонути, нарізаємо шматочками та подаємо до столу.
Смачного!