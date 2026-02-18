Картопляні палички з сиром у духовці: замість дерунів чи лінивих вареників приготуйте це

Це не пюре і не звичайні деруни – можна приготувати картоплю у новий спосіб. Палички виходять м’якими всередині й рум’яними зовні.

Звичайна варена картопля може звучати нудно – але не в цьому випадку, пише Przyslij przepis.

Як приготувати картопляні палички?

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів вареної зеленої картоплі;

– 50 грамів сирого перцю, дрібно нарізаного;

– 80 грамів жовтого сиру, тертого;

– 1 яйце;

– спеції до смаку;

– 1 столова ложка смаженої цибулі;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю;

часниковий соус:

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– спеції до смаку.

Перекус, який захочеться повторити / Фото Przyslij Przepis

Приготування:

Картоплю перекладіть у миску, додайте дрібно нарізаний перець, тертий жовтий сир, яйце, смажену цибулю, картопляний крохмаль і спеції, після чого добре перемішайте – масу можна збити міксером або вимісити вручну до повної однорідності. Сформуйте тонкі рулетики товщиною приблизно 1 сантиметр, викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, і змастіть оливковою олією. Випікайте в духовці з вентилятором за температури 180 – 200 градусів до золотисто-коричневої скоринки. Для соусу з’єднайте майонез, оливкову олію, спеції та часник, пропущений через прес, і ретельно перемішайте до гладкої консистенції.

Чим замінити майонез?

Хоч майонез напрочуд смачний та ситний, завжди корисно мати рукою альтернативи, повідомляє Stone soup. До прикладу, якщо потрібна вершкова текстура варто обрати густий натуральний йогурт.

Завдяки щільній консистенції, легко поєднується з гірчицею, лимонним соком чи зеленню. Для оселедця під "шубою" або салатів з куркою це практичне рішення.

Сметана також підійде. Коли поєднати з гірчицею та кількома краплями яблучного оцту, вона набуває тієї самої пікантності, яку дає майонез.

Неочевидний варіант – пюре з авокадо. Воно густе, кремове, добре тримає форму. Якщо додати дрібку солі, перець і трохи лимонного соку – буде дуже смачний соус.

