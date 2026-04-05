Пікнік без мангала: смачні ідеї для відпочинку, коли не хочеться палити вогонь

Похід не природу – це не обовʼязково робота біля багаття. Однак це зовсім не означає, що доведеться відмовлятися від усього смачненького!

Якщо у вас немає мангала або не хочеться витрачати час і сили на розпалювання вогню, то важливо подбати про смачний перекус наперед. Докладати зусиль не доведеться, а піти на природу з чимось смачненьким – це завжди гарна ідея.

Як приготувати рулет з курки?

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки манної крупи;

– 170 грамів твердого сиру;

– 500 грамів курячого фаршу;

– 1 цибулина;

– часник до смаку;

– спеції до смаку.

Чудовий перекус для походу на природу: дивіться відео

Приготування:

Яйця злегка збийте, додайте манну крупу, сметану та натертий твердий сир. Усе добре перемішайте й залиште на 15 хвилин, щоб маса настоялася. Потім викладіть її на деко, розрівняйте та випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин. Тим часом до курячого фаршу додайте спеції, подрібнену цибулю та, за бажання, часник. Усе ретельно перемішайте. Готову гарячу сирну основу дістаньте з духовки, рівномірно викладіть зверху фарш і щільно скрутіть у рулет. Для надійності зверху перев’яжіть його ниткою. Після цього знову поставте рулет у духовку й допікайте ще 15 – 20 хвилин до повної готовності.

Як запекти лаваш з мʼясом?

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 5 лавашів;

– 2 яйця;

– 2 стебла зеленої цибулі;

– 100 грамів сиру;

– 150 мілілітрів молока;

– 200 – 300 грамів м’яса або ковбаси;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– кабачок, баклажан або перець – за бажанням, замість м’яса.

Ситна закуска з лаваша без витрат: дивіться відео

Приготування:

Лаваші складіть у форму щільними рядами. Найзручніше робити так: кожен лаваш злегка згорніть або зберіть хвилями, ніби гармошкою, і викладайте у форму один біля одного. Між цими рядами розкладіть шматочки м’яса або ковбаси. Якщо готуєте без м’яса, можете використати тонко нарізаний кабачок, баклажан або перець. Кабачок і баклажан перед цим краще трохи посолити. Для заливки яйця збийте з молоком, додайте дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, сіль і перець. Усе добре перемішайте. Підготовленою сумішшю рівномірно залийте лаваш у формі, щоб заливка потрапила і зверху, і між шарами. Після цього поставте страву в духовку й запікайте приблизно 25 хвилин за температури 200 градусів. У результаті лаваш добре просочиться, сир розплавиться, а верх стане рум’яним.

Як приготувати солоні мафіни?

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів молока;

– 70 мілілітрів рослинної або оливкової олії;

– 200 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1/2 чайної ложки солі;

– чорний перець до смаку;

– 120 грамів шинки, лікарської ковбаси або сосисок;

– 120 грамів моцарели;

– 1 невеликий пучок петрушки, кропу або зеленої цибулі;

– консервована кукурудза, помідори чері або інші додатки до смаку.

Ці мафіни чудово доповнять відпочинок: дивіться відео

Приготування:

У мисці збийте яйця з молоком і олією. Додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль і чорний перець, після чого перемішайте до однорідності. Потім вмішайте шинку, лікарську ковбасу або сосиски, нарізані дрібними кубиками, додайте моцарелу, яку можна нарізати кубиками або натерти, а також подрібнену зелень. За бажанням всипте консервовану кукурудзу, додайте помідори чері чи інші складники до смаку. Готове тісто розкладіть у форми для мафінів. Для цього зручно використовувати силіконові форми або паперові капсули. Випікайте мафіни за температури 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин, поки вони не стануть рум’яними. Після цього дайте їм трохи охолонути й подавайте теплими або холодними.

