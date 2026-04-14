Куди подіти яйця після Великодня: робимо цікавий угорський "Олівʼє"

Якщо після свят у вас ще вдосталь варених яєць – цей рецепт стане порятунком. Додаємо кілька інгредієнтів – і весняне святкування продовжується.

"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. Це чудове та доречне рішення для усіх, кому не хочеться відпускати свята, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати угорський "Олівʼє"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варених яйця;

– пів баночки зеленого горошку;

– пів баночки консервованої кукурудзи;

– 2 маринованих огірки;

– 2 зелених кисленьких яблука;

– 2 варені моркви;

– майонез, сіль, перець, гірчиця.

Приготування:

Спочатку підготуйте овочі: моркву потрібно очистити, а огірки та яблука нарізати дрібними кубиками, не знімаючи з них шкірку. До нарізаної основи додайте консервовану кукурудзу, зелений горошок та одне подрібнене варене яйце. Наступним кроком посоліть страву до смаку і заправте легким майонезом, додавши для пікантності ложечку гірчиці. Сформуйте салат у вигляді акуратної гірки на тарілці. Для декору розріжте ще два варених яйця на чотири частини та розкладіть їх зверху. На завершення прикрасьте кожну четвертинку краплею соусу, змішаного з гострою та солодкою паприкою.

Як довго можуть зберігатися варені яйця?

Термін зберігання варених яєць безпосередньо залежить від цілісності їхньої шкаралупи та температурного режиму. У холодильнику яйця, зварені круто, залишаються безпечними для вживання протягом 7 днів, якщо вони знаходяться у шкаралупі, розповідає Onet.

Якщо ж ви вже очистили їх від шкаралупи, то використати яйця треба впродовж 24 – 48 годин. При цьому зберігати їх краще у герметичному контейнері, щоб вони не вбирали сторонні запахи.

