Куди подіти яйця після Великодня: робимо цікавий угорський "Олівʼє"
14 квітня, 23:22
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для угорського "Олівʼє" потрібно 3 варених яйця, пів баночки зеленого горошку, пів баночки консервованої кукурудзи, 2 маринованих огірки, 2 зелених яблука, 2 варені моркви, майонез, сіль, перець, гірчиця.
  • Варені яйця у шкаралупі можна зберігати в холодильнику до 7 днів, а очищені від шкаралупи — 24-48 годин у герметичному контейнері.

Якщо після свят у вас ще вдосталь варених яєць – цей рецепт стане порятунком. Додаємо кілька інгредієнтів – і весняне святкування продовжується.

"Олівʼє" – це завжди про святковий настрій та особливий смак. Це чудове та доречне рішення для усіх, кому не хочеться відпускати свята, розповідає портал Cookpad

Як приготувати угорський "Олівʼє"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 3 варених яйця;
– пів баночки зеленого горошку;
– пів баночки  консервованої кукурудзи;
– 2 маринованих огірки;
– 2 зелених кисленьких яблука;
– 2 варені моркви;
– майонез, сіль, перець, гірчиця. 

Приготування

  1. Спочатку підготуйте овочі: моркву потрібно очистити, а огірки та яблука нарізати дрібними кубиками, не знімаючи з них шкірку.
  2. До нарізаної основи додайте консервовану кукурудзу, зелений горошок та одне подрібнене варене яйце.
  3. Наступним кроком посоліть страву до смаку і заправте легким майонезом, додавши для пікантності ложечку гірчиці.
  4. Сформуйте салат у вигляді акуратної гірки на тарілці.
  5. Для декору розріжте ще два варених яйця на чотири частини та розкладіть їх зверху.
  6. На завершення прикрасьте кожну четвертинку краплею соусу, змішаного з гострою та солодкою паприкою.

Як довго можуть зберігатися варені яйця? 

Термін зберігання варених яєць безпосередньо залежить від цілісності їхньої шкаралупи та температурного режиму. У холодильнику яйця, зварені круто, залишаються безпечними для вживання протягом 7 днів, якщо вони знаходяться у шкаралупі, розповідає Onet

Якщо ж ви вже очистили їх від шкаралупи, то використати яйця треба впродовж 24 – 48 годин. При цьому зберігати їх краще у герметичному контейнері, щоб вони не вбирали сторонні запахи. 

