21 січня, 22:10
2

Спробуйте притрусити картоплю борошном: секрет досвідчених господинь, про який не розповідають

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Ідеально запекти картоплю вдається не завжди. Але достатньо одного секрету, щоб у вас кожного разу виходив ідеальний результат.

Часто при запіканні картопля перетворюється на неапетитну кашу, і навіть досвідчені господині не завжди знають, чим зарадити ситуації. Щоб такого не траплялося, варто скористатися одним секретом, радить портал Pysznosci.

Що робити з картоплею перед запікканням? 

Насамперед потрібно висушити картоплю за допомогою паперових рушників. Зайва вода вбирає олію, тому картопля буде не смажитися, а радше розварюватися. 

Ідеальна картопля / Фото Freepik

А перед тим, як відправляти деко в духовку, картоплю треба притрусити борошном. Воно створить ефект паніровки та забезпечить хрустку скоринку. 

Яка картопля найкраще підходить для запікання? 

У цьому випадку потрібна картопля з високим вмістом крохмалю. Мʼякоть повинна бути більш білого кольору, а шкірка – шорсткою, розповідає портал Kuduk

Крохмаль під час запікання перетворить серединку на пюре, а цукри ззовні забезпечать скоринку. Так ви отримаєте ідеальний результат, що з іншими сортами майже нереально. 

