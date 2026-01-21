Спробуйте притрусити картоплю борошном: секрет досвідчених господинь, про який не розповідають
Ідеально запекти картоплю вдається не завжди. Але достатньо одного секрету, щоб у вас кожного разу виходив ідеальний результат.
Часто при запіканні картопля перетворюється на неапетитну кашу, і навіть досвідчені господині не завжди знають, чим зарадити ситуації. Щоб такого не траплялося, варто скористатися одним секретом, радить портал Pysznosci.
Що робити з картоплею перед запікканням?
Насамперед потрібно висушити картоплю за допомогою паперових рушників. Зайва вода вбирає олію, тому картопля буде не смажитися, а радше розварюватися.
Ідеальна картопля / Фото Freepik
А перед тим, як відправляти деко в духовку, картоплю треба притрусити борошном. Воно створить ефект паніровки та забезпечить хрустку скоринку.
Яка картопля найкраще підходить для запікання?
У цьому випадку потрібна картопля з високим вмістом крохмалю. Мʼякоть повинна бути більш білого кольору, а шкірка – шорсткою, розповідає портал Kuduk.
Крохмаль під час запікання перетворить серединку на пюре, а цукри ззовні забезпечать скоринку. Так ви отримаєте ідеальний результат, що з іншими сортами майже нереально.
