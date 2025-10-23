10 хвилин – вся сімʼя просить готувати тільки їх: швидкі пиріжки на кефірі
- Швидкі пиріжки на кефірі дозволяють швидко нагодувати навіть велику сім'ю.
- Вони прості у приготуванні і потребують найдешевших інгредієнтів.
Смачно й швидко нагодувати навіть велику сімʼю можна практично без зусиль.І головне – для цього навіть не доведеться витрачати багато грошей.
Кефір, майонез, кілька простих додатків – і смачнющі пиріжки вже практично на вашому столі. Ідеальна опція, коли потрібно приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато часу на стояння біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Цікаво Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok
Чим замінити кефір у тісті?
Якщо в холодильнику немає кефіру, ви можете замінити його сметаною, ряжанкою або йогуртом, підказує портал "Світ порад".
Як швидко приготувати смачні пиріжки?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка кефіру;
– 1 столова ложка майонезу;
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 2 – 3 склянки борошна;
– олія для смаження.
Приготування:
- Кефір змішуємо з майонезом, солимо, додаємо цукор, вбиваємо яйце та добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин.
- Ділимо тісто на 8 частин, формуємо кульки, з яких розкачуємо коржики.
- Смажимо пиріжки у великій кількості олії до золотистості.
Смачного!
Що ще можна легко приготувати?
Вам точно сподобається цей легкий та швидкий молочний десерт.
Ви можете прикрасити його шоколадом, варенням або іншим улюбленим додатком.