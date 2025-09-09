9 вересня, 22:46
Смачно та оригінально: найлегший спосіб консервувати шпарагівку
Основні тези
- Стручкова квасоля може використовуватися як гарнір або доповнення до салату і легко консервується.
- Інгредієнти для консервування включають кілограм квасолі, сіль, воду, оцет, цукор і маринад.
Стручкова квасоля може не лише доповнити салат, а й стати самостійним гарніром. І головне – навіть не треба окремих інгредієнтів.
Чому господині так люблять зберігати стручкову квасолю? Тут немає жодного секрету: вона смачна, універсальна та завжди елементарна у приготуванні. 24 Канал радить зберегти її на зиму за простим рецептом порталу Shuba.
Цікаво І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким м'ясо буде просто божественним
Як заготувати стручкову квасолю на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– 1 кілограм стручкової квасолі;
– 2 чайні ложки солі;
– вода до смаку;
маринаду:
– 750 мілілітрів води;
– 130 мілілітрів оцту;
– 100 грамів цукру;
– 35 грамів солі.
Приготування:
- Стручки квасолі перебираємо, ретельно миємо та зрізаємо кінчики. Якщо трапляються надто великі – розрізаємо їх на частини.
- Опускаємо стручки в каструлю, заливаємо водою так, щоб рідина покривала їх на кілька сантиметрів. Солимо та відварюємо близько 10 хвилин. Квасоля має залишитися трохи твердою, не варіть її до готовності.
- Для маринаду в окремій каструлі змішуємо воду, сіль, цукор і оцет. Доводимо суміш до кипіння.
- Викладаємо квасолю в підготовлені банки, заливаємо гарячим маринадом і прикриваємо кришками (не закручуючи).
- На дно великої каструлі стелимо рушник, ставимо банки, заливаємо їх гарячою водою приблизно на три чверті висоти та стерилізуємо 15 – 20 хвилин.
- Після цього щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном і залишаємо на рівній поверхні до повного охолодження.
