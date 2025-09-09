Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Смачно та оригінально: найлегший спосіб консервувати шпарагівку
9 вересня, 22:46
2

Смачно та оригінально: найлегший спосіб консервувати шпарагівку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Стручкова квасоля може використовуватися як гарнір або доповнення до салату і легко консервується.
  • Інгредієнти для консервування включають кілограм квасолі, сіль, воду, оцет, цукор і маринад.

Стручкова квасоля може не лише доповнити салат, а й стати самостійним гарніром. І головне – навіть не треба окремих інгредієнтів.

Чому господині так люблять зберігати стручкову квасолю? Тут немає жодного секрету: вона смачна, універсальна та завжди елементарна у приготуванні. 24 Канал радить зберегти її на зиму за простим рецептом порталу Shuba

Цікаво І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким м'ясо буде просто божественним

Як заготувати стручкову квасолю на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти
– 1 кілограм стручкової квасолі;
– 2 чайні ложки солі;
– вода до смаку;
маринаду: 
– 750 мілілітрів води;
– 130 мілілітрів оцту;
– 100 грамів цукру;
– 35 грамів солі. 

Приготування

  1. Стручки квасолі перебираємо, ретельно миємо та зрізаємо кінчики. Якщо трапляються надто великі – розрізаємо їх на частини.
  2. Опускаємо стручки в каструлю, заливаємо водою так, щоб рідина покривала їх на кілька сантиметрів. Солимо та відварюємо близько 10 хвилин. Квасоля має залишитися трохи твердою, не варіть її до готовності.
  3. Для маринаду в окремій каструлі змішуємо воду, сіль, цукор і оцет. Доводимо суміш до кипіння.
  4. Викладаємо квасолю в підготовлені банки, заливаємо гарячим маринадом і прикриваємо кришками (не закручуючи).
  5. На дно великої каструлі стелимо рушник, ставимо банки, заливаємо їх гарячою водою приблизно на три чверті висоти та стерилізуємо 15 – 20 хвилин.
  6. Після цього щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном і залишаємо на рівній поверхні до повного охолодження.

Що заготувати разом зі шпарагівкою? 

  • Ви легко можете замаринувати смачний перець.
  • Навіть на святковому столі його зʼїдять першим.
  • Весь процес не потребує зусиль чи складних інгредієнтів. 