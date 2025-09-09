Стручкова квасоля може не лише доповнити салат, а й стати самостійним гарніром. І головне – навіть не треба окремих інгредієнтів.

Чому господині так люблять зберігати стручкову квасолю? Тут немає жодного секрету: вона смачна, універсальна та завжди елементарна у приготуванні. 24 Канал радить зберегти її на зиму за простим рецептом порталу Shuba. Цікаво І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким м'ясо буде просто божественним Як заготувати стручкову квасолю на зиму? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 1-літрова банка Інгредієнти:

– 1 кілограм стручкової квасолі;

– 2 чайні ложки солі;

– вода до смаку;

маринаду:

– 750 мілілітрів води;

– 130 мілілітрів оцту;

– 100 грамів цукру;

– 35 грамів солі. Приготування: Стручки квасолі перебираємо, ретельно миємо та зрізаємо кінчики. Якщо трапляються надто великі – розрізаємо їх на частини. Опускаємо стручки в каструлю, заливаємо водою так, щоб рідина покривала їх на кілька сантиметрів. Солимо та відварюємо близько 10 хвилин. Квасоля має залишитися трохи твердою, не варіть її до готовності. Для маринаду в окремій каструлі змішуємо воду, сіль, цукор і оцет. Доводимо суміш до кипіння. Викладаємо квасолю в підготовлені банки, заливаємо гарячим маринадом і прикриваємо кришками (не закручуючи). На дно великої каструлі стелимо рушник, ставимо банки, заливаємо їх гарячою водою приблизно на три чверті висоти та стерилізуємо 15 – 20 хвилин. Після цього щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном і залишаємо на рівній поверхні до повного охолодження. Що заготувати разом зі шпарагівкою? Ви легко можете замаринувати смачний перець.

Навіть на святковому столі його зʼїдять першим.

Весь процес не потребує зусиль чи складних інгредієнтів.