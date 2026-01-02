Гора смаколиків за 10 хвилин: дешеві інгредієнти і не треба духовки

Коли за вікном заметіль, так хочеться додати атмосфері затишку. У цьому допоможе улюблений чай та неймовірний смаколик, на приготування якого треба лічені хвилини.

Не треба бігти до пекарні чи магазину, щоб насолодитися моментом з чимось смачненьким. Достатньо найпростіших інгредієнтів та трішки старання, аби ваша перерва стала казковою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати швидкий смаколик до чаю?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка м'якого вершкового масла;

– 1 чайна ложка оцту;

– 3 столові ложки води;

– 130 грамів – 150 грамів борошна;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– олія для обсмажування;

– мед і кокосова стружка для декору.

Легко, швидко і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця збиваємо з сіллю та цукром, додаємо вершкове масло. Вливаємо воду з оцтом і добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, руками замішуємо тісто і залишаємо його відпочити на 10 хвилин. Розкачуємо тісто і нарізаємо квадратиками. Обсмажуємо у великій кількості олії. Змащуємо медом та посипаємо кокосовою стружкою.

Чи можна скористатися духовкою?

Якщо вам не подобається смаження в олії – є легкий альтернативний варіант. Можете спекти печиво у духовці, воно вийде так само смачним, підказує Fajne gotowanie.

Оцет та розпушувач допоможуть йому піднятися, тому печиво буде повітряним та більшим в обʼємі. Спробуйте стандартну температуру у 180 градусів та 15 хвилин часу.

