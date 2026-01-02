Гора смаколиків за 10 хвилин: дешеві інгредієнти і не треба духовки
- Смаколик до чаю можна приготувати за лічені хвилини.
- Для приготування потрібні прості інгредієнти, такі як яйце, борошно, цукор та олія, а готовий десерт можна прикрасити медом і кокосовою стружкою.
Коли за вікном заметіль, так хочеться додати атмосфері затишку. У цьому допоможе улюблений чай та неймовірний смаколик, на приготування якого треба лічені хвилини.
Не треба бігти до пекарні чи магазину, щоб насолодитися моментом з чимось смачненьким. Достатньо найпростіших інгредієнтів та трішки старання, аби ваша перерва стала казковою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Читайте також Досить омлетів та вівсянок: чому грінки "Курочка" можуть стати улюбленим сніданок
Як приготувати швидкий смаколик до чаю?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка м'якого вершкового масла;
– 1 чайна ложка оцту;
– 3 столові ложки води;
– 130 грамів – 150 грамів борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– олія для обсмажування;
– мед і кокосова стружка для декору.
Легко, швидко і дуже смачно / Фото "Господинька"
Приготування:
- Яйця збиваємо з сіллю та цукром, додаємо вершкове масло.
- Вливаємо воду з оцтом і добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно з розпушувачем, руками замішуємо тісто і залишаємо його відпочити на 10 хвилин.
- Розкачуємо тісто і нарізаємо квадратиками.
- Обсмажуємо у великій кількості олії.
- Змащуємо медом та посипаємо кокосовою стружкою.
Чи можна скористатися духовкою?
Якщо вам не подобається смаження в олії – є легкий альтернативний варіант. Можете спекти печиво у духовці, воно вийде так само смачним, підказує Fajne gotowanie.
Оцет та розпушувач допоможуть йому піднятися, тому печиво буде повітряним та більшим в обʼємі. Спробуйте стандартну температуру у 180 градусів та 15 хвилин часу.
Що смачненького приготувати?
Спробуйте шедевральні пиріжки за 5 хвилин – треба просто змішати борошно з майонезом.
А ця закуска перетворить на свято навіть буденне застілля.