Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Гора смаколиків за 10 хвилин: дешеві інгредієнти і не треба духовки
2 січня, 10:16
2

Гора смаколиків за 10 хвилин: дешеві інгредієнти і не треба духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Смаколик до чаю можна приготувати за лічені хвилини.
  • Для приготування потрібні прості інгредієнти, такі як яйце, борошно, цукор та олія, а готовий десерт можна прикрасити медом і кокосовою стружкою.

Коли за вікном заметіль, так хочеться додати атмосфері затишку. У цьому допоможе улюблений чай та неймовірний смаколик, на приготування якого треба лічені хвилини.

Не треба бігти до пекарні чи магазину, щоб насолодитися моментом з чимось смачненьким. Достатньо найпростіших інгредієнтів та трішки старання, аби ваша перерва стала казковою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька"

Читайте також Досить омлетів та вівсянок: чому грінки "Курочка" можуть стати улюбленим сніданок

Як приготувати швидкий смаколик до чаю? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка м'якого вершкового масла;
– 1 чайна ложка оцту;
– 3 столові ложки води;
– 130 грамів – 150 грамів борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– олія для обсмажування;
– мед і кокосова стружка для декору.

Легко, швидко і дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Яйця збиваємо з сіллю та цукром, додаємо вершкове масло.
  2. Вливаємо воду з оцтом і добре перемішуємо.
  3. Просіюємо борошно з розпушувачем, руками замішуємо тісто і залишаємо його відпочити на 10 хвилин.
  4. Розкачуємо тісто і нарізаємо квадратиками.
  5. Обсмажуємо у великій кількості олії.
  6. Змащуємо медом та посипаємо кокосовою стружкою. 

Чи можна скористатися духовкою? 

Якщо вам не подобається смаження в олії – є легкий альтернативний варіант. Можете спекти печиво у духовці, воно вийде так само смачним, підказує Fajne gotowanie.

Оцет та розпушувач допоможуть йому піднятися, тому печиво буде повітряним та більшим в обʼємі. Спробуйте стандартну температуру у 180 градусів та 15 хвилин часу. 

Що смачненького приготувати? 

  • Спробуйте шедевральні пиріжки за 5 хвилин – треба просто змішати борошно з майонезом.

  • А ця закуска перетворить на свято навіть буденне застілля. 