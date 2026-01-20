Лінивий рулет для заклопотаних: ідеальний варіант смаколика на швидку руку

Якщо часу стояти на кухні, а солодкого хочеться "на вже", то цей рулет стане справжнім подарунком. Лише кілька простих рухів – і він вже на вашому столі!

Парадигма довгого стояння біля плити, коли захотілося солоденького – це вже минуле. Сучасним господиням потрібен швидкий результат за мінімум зусиль – саме це пропонує Cookpad.

Як швидко приготувати рулет до чаю?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– пакетик ванільного цукру;

начинка:

– 100 грамів м’якого вершкового масла;

– 150 грамів вареного згущеного молока;

– за бажанням можна додати горіхи або сухофрукти.

Смачно, просто й дешево

Приготування:

Збийте яйця з цукром до світлої пишної маси. Додайте ванільний цукор і поступово вмішайте борошно. Окремо збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до однорідного крему. Вилийте тісто на деко, застелене змащеним пергаментом, розрівняйте й випікайте 10 – 15 хвилин до готовності (корж має бути пружним). Дістаньте бісквіт разом із пергаментом, дайте трохи охолонути, перекладіть на чистий папір або рушник, зніміть пергамент і обережно скрутіть у рулет. Повністю остудіть. Розгорніть корж, рівномірно змастіть кремом, знову скрутіть і залиште на деякий час, щоб рулет просочився.

Як правильно збивати яйця на бісквіт?

Збивання яєць – 90% успіху бісквіта. Цьому процесу рідко приділяють достатньо уваги, і через це отримують не такий чудовий результат, нагадує Beszamel.

Яйця повинні бути кімнатної температури. А ще можна окремо збивати білки та жовтки з цукром – так результат вийде ще більш повітряним.

