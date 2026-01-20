Укр Рус
20 січня, 20:35
2

Лінивий рулет для заклопотаних: ідеальний варіант смаколика на швидку руку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рулет можна приготувати за 40 хвилин, використовуючи 4 яйця, 1 склянку цукру, 1 склянку борошна, ванільний цукор, вершкове масло та варене згущене молоко.
  • Для різноманітності смаку можна додати горіхи або сухофрукти.

Якщо часу стояти на кухні, а солодкого хочеться "на вже", то цей рулет стане справжнім подарунком. Лише кілька простих рухів – і він вже на вашому столі!

Парадигма довгого стояння біля плити, коли захотілося солоденького – це вже минуле. Сучасним господиням потрібен швидкий результат за мінімум зусиль – саме це пропонує Cookpad

Як швидко приготувати рулет до чаю? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
–  4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– пакетик ванільного цукру;
начинка: 
– 100 грамів м’якого вершкового масла;
– 150 грамів вареного згущеного молока;
– за бажанням можна додати горіхи або сухофрукти.

Смачно, просто й дешево / Фото "Смачні рецепти"

Приготування

  1. Збийте яйця з цукром до світлої пишної маси.
  2. Додайте ванільний цукор і поступово вмішайте борошно.
  3. Окремо збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком до однорідного крему.
  4. Вилийте тісто на деко, застелене змащеним пергаментом, розрівняйте й випікайте 10 – 15 хвилин до готовності (корж має бути пружним).
  5. Дістаньте бісквіт разом із пергаментом, дайте трохи охолонути, перекладіть на чистий папір або рушник, зніміть пергамент і обережно скрутіть у рулет.
  6. Повністю остудіть.
  7. Розгорніть корж, рівномірно змастіть кремом, знову скрутіть і залиште на деякий час, щоб рулет просочився.

Як правильно збивати яйця на бісквіт?

Збивання яєць – 90% успіху бісквіта. Цьому процесу рідко приділяють достатньо уваги, і через це отримують не такий чудовий результат, нагадує Beszamel

Яйця повинні бути кімнатної температури. А ще можна окремо збивати білки та жовтки з цукром – так результат вийде ще більш повітряним. 

