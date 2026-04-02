Салат "Копієчка" з банки горошку за 2 хвилини: ідеальний рецепт для тих, хто поспішає

Навіть коли часу зовсім обмаль, можна знати можливість смачно поїсти. Наприклад, приготувавши поживний та смачний салат, який зовсім не потребує зусиль.

У швидких салатів є кілька значимих переваг, перед якими просто неможливо встояти – бюджетність, швидкість та чудовий смак. Саме тому інколи краще не вигадувати нічого нового, а просто скористатися усім, що є у холодильнику, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати швидкий салат з горошком?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 варені яйця;

– 1 морква;

– 50 грамів твердого сиру;

– 200 грамів консервованого горошку;

заправка:

– пучок зелені;

– 1 столова ложка майонезу;

– пів чайної ложки гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка соєвого соусу.

Салат для тих, хто поспішає / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця нарізаємо дрібним кубиком, моркву дрібно натираємо та змішуємо. Сюди ж натираємо сир та додаємо горошок, попередньо з нього треба злити рідину. Змішуємо усі інгредієнти для заправки. Заправляємо салат і добре перемішуємо. Смакує як самостійний перекус або додаток до гарніру.

На що звертати увагу при купівлі консервованого горошку?

Спочатку звертайте увагу на дату виготовлення. Найсвіжіший та найсмачніший продукт фасують у червні або липні, саме в період збору врожаю, що гарантує використання молодих зерен, підказує Pan Groszek.

Якщо ж на банці вказано осінні або зимові місяці, це означає, що горох спочатку висушили, а потім відновили (замочили та зварили), через що він буде жорстким, крохмалистим та матиме тьмяний колір.

Також обирайте скляну тару або банки без вм'ятин, оскільки пошкодження металу може призвести до окислення продукту всередині.

