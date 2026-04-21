Сирна запіканка, яка завжди вдається: перевірений домашній рецепт
21 квітня, 20:51
Сирна запіканка, яка завжди вдається: перевірений домашній рецепт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кисломолочний сир середньої жирності найкраще підходить для запіканок, забезпечуючи правильну текстуру та форму страви.
  • Занадто вологий сир слід відтиснути перед приготуванням, щоб уникнути потреби в додатковому борошні чи манці, які можуть змінити смак.

Сирна запіканка рідко набридає, бо щоразу її легко зробити трохи іншою. Сьогодні – з цедрою лимона, завтра – із сухофруктами, а інколи достатньо просто хорошої сметани, щоб смак уже звучав інакше.

Для запіканки важлива саме текстура – щільна, але м’яка, без зайвої вологи й без сухого краю після духовки, пише Яна Коріненко. Важливе значення не лише склад, а й те, як саме запіканка охолоджується після випікання. 

Як приготувати сирну запіканку? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 500 грамів кисломолочного сиру; 
– 80 грамів цукру; 
– 1 чайна ложка ванільного цукру; 
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 45 грамів кукурудзяного крохмалю; 
– 130 грамів сметани; 
– 2 яйця; 
– сухофрукти до смаку; 
– цукати до смаку; 
– цедра лимона до смаку.

Приготування: 

  1. До чаші блендера перекладіть кисломолочний сир, додайте яйця, сметану, цукор, ванільний цукор і сіль, після чого перебийте все до однорідної маси.
  2. Потім всипте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте, щоб маса залишилася рівномірною. Далі додайте сухофрукти, цукати та цедру лимона, акуратно розмішуючи, щоб начинка рівномірно розподілилася. Готову сирну масу перекладіть у форму для випікання.
  3. На дно духовки поставте ємність із водою, щоб запіканка готувалася на водяній бані. Випікайте при температурі 170 градусів приблизно 1 годину.
  4. Після завершення випікання не діставайте запіканку одразу: трохи прочиніть дверцята духовки й залиште її всередині до повного охолодження.
  5. Така структура буде ніжнішою, а сама запіканка краще триматиме форму. 

Який сир вибрати для запіканки? 

Для запіканок і сирників найкраще підходить кисломолочний сир середньої жирності – не надто сухий, але й не водянистий. Якщо сир кришиться, але при стисканні легко збирається в масу, це хороший варіант, пише Кyiv. Саме такий продукт дає правильну текстуру: сирники тримають форму, а запіканка не стає важкою або надто вологою.

Занадто мокрий сир перед приготуванням краще відтиснути, інакше доведеться додавати більше борошна чи манки, а це вже змінює смак. Дуже сухий теж не ідеальний – готова страва може вийти щільною. 

Для ніжної запіканки сир часто додатково перетирають або перебивають, а для сирників інколи достатньо просто добре розім’яти виделкою. Саме від якості сиру тут залежить більше, ніж від решти інгредієнтів.

