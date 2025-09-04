Ситний смачний салат – це страва, яка зникає зі столу першою. Зрештою, з цим рецептом ви можете й не турбуватися про додаткові наїдки, цілком достатньо буде цієї знахідки.

Яйця, сир та ковбаса – це поєднання, яке завжди спрацьовує на відмінно. Додаємо кілька овочів, заправляємо – і на вашому столі вже стоїть шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Читайте також Місячний календар закруток на вересень Як швидко приготувати салат з сиром та ковбасою? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 160 грамів ковбаси;

– 120 грамів твердого сиру;

– 3 варені яйця;

– 3 свіжі огірки;

– 2 помідори;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки майонезу. Приготування: Нарізаємо ковбасу кружальцями, а потім тонкою соломкою. Сир ріжемо соломкою. Огірки також нарізаємо тонкими смужками. Помідори ділимо на четвертинки, прибираємо середину та шаткуємо тонкими пластинками. Яйця відварюємо круто, очищаємо та нарізаємо півкільцями. Зелену цибулю дрібно січемо. З’єднуємо всі підготовлені продукти у великій мисці, додаємо кукурудзу. Приправляємо сіллю, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо. Смачного! Що приготувати паралельно з салатом? Зверніть увагу на лемківські фучки – подарунок від предків наступним поколінням.

Вони дуже легкі у приготуванні та дарують неповторний смак.