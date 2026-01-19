Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Твердий білок та ідеальний жовток: скільки часу варити яйця
19 січня, 14:25
2

Твердий білок та ідеальний жовток: скільки часу варити яйця

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ідеальний результат варіння яєць залежить від правильного часу приготування.
  • Не всі знають, скільки точно часу потрібно для досягнення твердого білка і ідеального жовтка.

Варити яйця на круто вміють усі, але отримувати ідеальний результат вміє не кожен. Уся проблема – у здогадках про час приготування.

Закип'ятити воду, посолити, покласти яйця і вийняти через кілька хвилин – простішого алгоритму просто не вигадаєш. Але навіть тут достатньо одного нюансу, щоб отримати куди кращий результат, ніж зазвичай, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Morele

До теми Варені яйця почистяться за секунду: який спосіб працює в рази краще за сіль

Скільки хвилин треба варити яйця? 

Ідеально зварені яйця – це твердий білок та густий, але не "забитий" жовток. Якщо вам потрібні яйця на салат, то потрібно потримати їх у воді на 1 – 2 хвилини довше. 

Ідеальний результат / Фото Freepik 

7 хвилин з моменту потрапляння яєць у воду – оптимальний час. Білок вийде твердим, а от жовток схопиться по краях, а всередині залишиться мʼяким. 

Що додати у воду, щоб легко почистити яйця? 

Усі знають про сіль, але це не найкращий варіант. Куди краще буде додати до води трішки соди, радить Kobieta

Яйця погано чистяться через низьку кислотність. Сода – це луг, тому білок при згортанні не буде чіплятися до плівки. 

Які рецепти варто спробувати? 