Твердий білок та ідеальний жовток: скільки часу варити яйця

Варити яйця на круто вміють усі, але отримувати ідеальний результат вміє не кожен. Уся проблема – у здогадках про час приготування.

Закип'ятити воду, посолити, покласти яйця і вийняти через кілька хвилин – простішого алгоритму просто не вигадаєш. Але навіть тут достатньо одного нюансу, щоб отримати куди кращий результат, ніж зазвичай, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Morele.

Скільки хвилин треба варити яйця?

Ідеально зварені яйця – це твердий білок та густий, але не "забитий" жовток. Якщо вам потрібні яйця на салат, то потрібно потримати їх у воді на 1 – 2 хвилини довше.

7 хвилин з моменту потрапляння яєць у воду – оптимальний час. Білок вийде твердим, а от жовток схопиться по краях, а всередині залишиться мʼяким.

Що додати у воду, щоб легко почистити яйця?

Усі знають про сіль, але це не найкращий варіант. Куди краще буде додати до води трішки соди, радить Kobieta.

Яйця погано чистяться через низьку кислотність. Сода – це луг, тому білок при згортанні не буде чіплятися до плівки.

