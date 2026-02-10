"Кексоторт" підкорює соціальні мережі: ви закохаєтесь у цей рецепт
- Рецепт "кексоторта" розповсюджується в соціальних мережах як легкий і смачний десерт.
- Це чудове рішення, коли звичні смаколики вже не приносять стільки радості.
Якщо звична випічка вже не приносить звичну радість, спробуйте цей ніжний кекс. У соцмережах переконують, що це неймовірно легко та смачно.
Коли дочаю потрібно буде зробити щось просте та оригінальне – настав час цього неймовірного "кексоторта". Коли легкість приготування поєднується з чудовим смаком – відмовитися просто неможливо, розповідає інстаграм _yanusha.
Як приготувати "кексоторт"?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
вишнева начинка:
– 260 грамів замороженої вишні;
– 40 грамів цукру;
– 15 грамів кукуруляного крохмалю;
кексове тісто:
– 4 яйця;
– 130 грамів цукру;
– 250 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– 160 грамів вершкового масла;
чизкейк-шар:
– 250 грамів перебитого у блендері кисломолочного сиру;
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 30 мілілітрів жирних вершків;
– 1 яйце.
Готуємо особливий смаколик: відео
Приготування:
- У невеликій піалі з’єднайте цукор із крохмалем. У сотейник із товстим дном викладіть вишню та прогрійте її, доки не з’явиться легка пара.
- Поступово всипайте суху суміш, безперервно працюючи лопаткою. Варіть на помірному вогні до помітного загустіння. Готове компоте перекладіть у холодну миску, накрийте плівкою в контакт і залиште до повного охолодження.
- Збивайте яйця з цукром протягом 5 хвилин до утворення пишної світлої маси.
- Просійте всередину борошно з розпушувачем та обережно вимішайте. Наприкінці влийте розтоплене масло і доведіть тісто до повної однорідності.
- Поєднайте в глибокій ємності сир, цукор, яйце, вершки та крохмаль. За допомогою блендера або вінчика ретельно перебийте суміш, щоб вона стала шовковистою та гладкою.
- У підготовлену форму вилийте третину кексового тіста. Зверху розподіліть половину сирної начинки та третину вишневого компоте, відступаючи від бортиків приблизно 1 сантмиметр.
- Покрийте начинку половиною тіста, що залишилося. Повторіть шари: викладіть залишок сирної маси та вишні, а зверху закрийте все рештками тіста.
- Випікайте при температурі 170 градусів на середньому рівні духовки рівно годину. Обов’язково перевіряйте готовність дерев’яною паличкою.
- Після випікання залиште виріб у формі на 5 хвилин. Потім обережно дістаньте його та перекладіть на решітку.
- Дочекайтеся повного охолодження перед тим, як прикрашати кремом або подавати до столу.
Як зробити сирний крем максимально ніжним?
Ніжність крему – це основа вдалого десерту. І отримати цей результат дуже просто завдяки жирному домашному сиру, радить Haps.
Якщо вибору немає і у вас лише сухий сир, протріть його крізь сито перед тим, як змішувати з іншими компонентами. Так ви отримаєте ніжну текстуру, якою точно будете задоволені.
