3 страви, які можна приготувати на Водохреща: гості будуть задоволені

Різдвяні свята традиційно завершуються Водохрещам, яке відзначають 6 січня. Після освячення води на Водохреща збирається за одним столом вся родина, тож пропонуємо подати на стіл кілька смачних страв.

Після Другого Святвечора вже можна не постити, тому на столі можуть бути м’ясні страви, пише 24 Канал з посиланням на "Апостроф". Ці рецепти прості, тож їх зможе повторити кожна господиня.

Що приготувати на Водохреща?

М’ясні крученики з чорносливом

Ніжне м’ясо з солодкуватим чорносливом – це класика, яка стане ідеально доречною на новорічному столі.

Інгредієнти:

400 грамів свинячої вирізки;

80 грамів чорносливу;

2 столові ложки сметани;

1 столова ложка майонезу;

50 міліграмів води;

Сіль, перець та мускатний горіх за смаком.

Як приготувати:

Наріжте м’ясо шматками та добре відбийте. На край кожного шматка викладіть 2 ягоди чорносливу й приправте спеціями, а тоді акуратно скрутіть рулетиками. Крученики викладіть у форму для запікання.

Далі треба окремо змішати воду, сметану та майонез, посолити й поперчити. Цією заливкою полийте м’ясо й запікайте в духовці розігрітій до 200 градусів приблизно на 30 хвилин.

Деруни у горщиках з грибами та сиром

Ця страва точно посмакує всім рідним на Водохреща, оскільки вона ситна й ароматна.

Інгредієнти:

4 великі картоплини;

1 цибуля;

1 яйце;

250 грам печериць;

1 столова ложка борошна;

2 столові ложки сметани;

Вершкове масло;

Твердий сир;

Сіль, перець, базилік, орегано за смаком.



Деруни можна приготувати на Водохреща / Фото Freepik

Як приготувати:

Картоплю з цибулею почистіть й натріть на дрібній терці. Додайте яйце, сіль, перець та перемішайте. Тоді обсмажте деруни на сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

Гриби наріжте й обсмажте до готовності. Сметану змішайте з борошном й додайте до грибів. Протушіть соус 2 хвилини й приправте спеціями.

Викладіть у керамічні горщики вершкове масло, шар дерунів, грибну підливу, тоді ще один шар дерунів, грибну підливу, тоді ще шар дерунів, а зверху потерти тертим сиром. Запікайте їх при 150 градусах 15 хвилин, а перед подачею прикрасьте зеленню.

Запечені млинці з сиром

На десерт пропонуємо зробити ніжні млинці з сиром, які є класикою, тож точно сподобаються всім.

Інгредієнти ля тіста:

170 грамів борошна;

500 міліграмів молока;

2 яйця;

20 грамів цукру;

Дрібка солі;

Олія без запаху;

Інгредієнти для начинки:

350 грамів сиру;

2 яйця;

30 грамів цукру;

5 грамів ванільного цукру;

30 грамів вершкового масла;

Банан чи сухофрукти.

Як приготувати:

Збийте яйця з цукром та сіллю й поступово додавайте борошно і молоко, щоб тісто вийшло однорідним. Наприкінці влийте трішки олії. Смажте тонкі млинці на добре розігрітій сковорідці, змащуючи олією лише перед смаженням першого млинця.

Для начинки жовтки треба змішати з цукром та ваніллю, а за бажанням додати банан, сухофрукти чи родзинки. Білки збийте окремо до піни й додайте у сирну масу.

Начинку треба викласти на край млинців й закрутити рулетиками. Форму змастіть маслом й викладіть млинці шарами, змащуючи кожен вершковим маслом. Тоді накрийте фольгою й запікайте при 200 градусах 35 хвилин.

Чим ще потішити близьких на свята?