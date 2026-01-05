Після Другого Святвечора вже можна не постити, тому на столі можуть бути м’ясні страви, пише 24 Канал з посиланням на "Апостроф". Ці рецепти прості, тож їх зможе повторити кожна господиня.
Що приготувати на Водохреща?
М’ясні крученики з чорносливом
Ніжне м’ясо з солодкуватим чорносливом – це класика, яка стане ідеально доречною на новорічному столі.
Інгредієнти:
400 грамів свинячої вирізки;
80 грамів чорносливу;
2 столові ложки сметани;
1 столова ложка майонезу;
50 міліграмів води;
Сіль, перець та мускатний горіх за смаком.
Як приготувати:
Наріжте м’ясо шматками та добре відбийте. На край кожного шматка викладіть 2 ягоди чорносливу й приправте спеціями, а тоді акуратно скрутіть рулетиками. Крученики викладіть у форму для запікання.
Далі треба окремо змішати воду, сметану та майонез, посолити й поперчити. Цією заливкою полийте м’ясо й запікайте в духовці розігрітій до 200 градусів приблизно на 30 хвилин.
Деруни у горщиках з грибами та сиром
Ця страва точно посмакує всім рідним на Водохреща, оскільки вона ситна й ароматна.
Інгредієнти:
4 великі картоплини;
1 цибуля;
1 яйце;
250 грам печериць;
1 столова ложка борошна;
2 столові ложки сметани;
Вершкове масло;
Твердий сир;
Сіль, перець, базилік, орегано за смаком.
Деруни можна приготувати на Водохреща / Фото Freepik
Як приготувати:
Картоплю з цибулею почистіть й натріть на дрібній терці. Додайте яйце, сіль, перець та перемішайте. Тоді обсмажте деруни на сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
Гриби наріжте й обсмажте до готовності. Сметану змішайте з борошном й додайте до грибів. Протушіть соус 2 хвилини й приправте спеціями.
Викладіть у керамічні горщики вершкове масло, шар дерунів, грибну підливу, тоді ще один шар дерунів, грибну підливу, тоді ще шар дерунів, а зверху потерти тертим сиром. Запікайте їх при 150 градусах 15 хвилин, а перед подачею прикрасьте зеленню.
Запечені млинці з сиром
На десерт пропонуємо зробити ніжні млинці з сиром, які є класикою, тож точно сподобаються всім.
Інгредієнти ля тіста:
170 грамів борошна;
500 міліграмів молока;
2 яйця;
20 грамів цукру;
Дрібка солі;
Олія без запаху;
Інгредієнти для начинки:
350 грамів сиру;
2 яйця;
30 грамів цукру;
5 грамів ванільного цукру;
30 грамів вершкового масла;
Банан чи сухофрукти.
Як приготувати:
Збийте яйця з цукром та сіллю й поступово додавайте борошно і молоко, щоб тісто вийшло однорідним. Наприкінці влийте трішки олії. Смажте тонкі млинці на добре розігрітій сковорідці, змащуючи олією лише перед смаженням першого млинця.
Для начинки жовтки треба змішати з цукром та ваніллю, а за бажанням додати банан, сухофрукти чи родзинки. Білки збийте окремо до піни й додайте у сирну масу.
Начинку треба викласти на край млинців й закрутити рулетиками. Форму змастіть маслом й викладіть млинці шарами, змащуючи кожен вершковим маслом. Тоді накрийте фольгою й запікайте при 200 градусах 35 хвилин.
