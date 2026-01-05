Після Другого Святвечора вже можна не постити, тому на столі можуть бути м’ясні страви, пише 24 Канал з посиланням на "Апостроф". Ці рецепти прості, тож їх зможе повторити кожна господиня.

Що приготувати на Водохреща?

М’ясні крученики з чорносливом

Ніжне м’ясо з солодкуватим чорносливом – це класика, яка стане ідеально доречною на новорічному столі.

Інгредієнти:

400 грамів свинячої вирізки;

80 грамів чорносливу;

2 столові ложки сметани;

1 столова ложка майонезу;

50 міліграмів води;

Сіль, перець та мускатний горіх за смаком.

Як приготувати:

Наріжте м’ясо шматками та добре відбийте. На край кожного шматка викладіть 2 ягоди чорносливу й приправте спеціями, а тоді акуратно скрутіть рулетиками. Крученики викладіть у форму для запікання.

Далі треба окремо змішати воду, сметану та майонез, посолити й поперчити. Цією заливкою полийте м’ясо й запікайте в духовці розігрітій до 200 градусів приблизно на 30 хвилин.

Деруни у горщиках з грибами та сиром

Ця страва точно посмакує всім рідним на Водохреща, оскільки вона ситна й ароматна.

Інгредієнти:

4 великі картоплини;

1 цибуля;

1 яйце;

250 грам печериць;

1 столова ложка борошна;

2 столові ложки сметани;

Вершкове масло;

Твердий сир;

Сіль, перець, базилік, орегано за смаком.



Деруни можна приготувати на Водохреща / Фото Freepik

Як приготувати:

Картоплю з цибулею почистіть й натріть на дрібній терці. Додайте яйце, сіль, перець та перемішайте. Тоді обсмажте деруни на сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

Гриби наріжте й обсмажте до готовності. Сметану змішайте з борошном й додайте до грибів. Протушіть соус 2 хвилини й приправте спеціями.

Викладіть у керамічні горщики вершкове масло, шар дерунів, грибну підливу, тоді ще один шар дерунів, грибну підливу, тоді ще шар дерунів, а зверху потерти тертим сиром. Запікайте їх при 150 градусах 15 хвилин, а перед подачею прикрасьте зеленню.

Запечені млинці з сиром

На десерт пропонуємо зробити ніжні млинці з сиром, які є класикою, тож точно сподобаються всім.

Інгредієнти ля тіста:

170 грамів борошна;

500 міліграмів молока;

2 яйця;

20 грамів цукру;

Дрібка солі;

Олія без запаху;

Інгредієнти для начинки:

350 грамів сиру;

2 яйця;

30 грамів цукру;

5 грамів ванільного цукру;

30 грамів вершкового масла;

Банан чи сухофрукти.

Як приготувати:

Збийте яйця з цукром та сіллю й поступово додавайте борошно і молоко, щоб тісто вийшло однорідним. Наприкінці влийте трішки олії. Смажте тонкі млинці на добре розігрітій сковорідці, змащуючи олією лише перед смаженням першого млинця.

Для начинки жовтки треба змішати з цукром та ваніллю, а за бажанням додати банан, сухофрукти чи родзинки. Білки збийте окремо до піни й додайте у сирну масу.

Начинку треба викласти на край млинців й закрутити рулетиками. Форму змастіть маслом й викладіть млинці шарами, змащуючи кожен вершковим маслом. Тоді накрийте фольгою й запікайте при 200 градусах 35 хвилин.

