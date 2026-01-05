После Второго Сочельника уже можно не поститься, поэтому на столе могут быть мясные блюда, пишет 24 Канал со ссылкой на "Апостроф". Эти рецепты простые, поэтому их сможет повторить каждая хозяйка.

Что приготовить на Крещение?

Мясные крученики с черносливом

Нежное мясо со сладковатым черносливом – это классика, которая станет идеально уместной на новогоднем столе.

Ингредиенты:

400 граммов свиной вырезки;

80 граммов чернослива;

2 столовые ложки сметаны;

1 столовая ложка майонеза;

50 миллиграммов воды;

Соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте мясо кусками и хорошо отбейте. На край каждого куска выложите 2 ягоды чернослива и приправьте специями, а потом аккуратно сверните рулетиками. Крученики выложите в форму для запекания.

Далее надо отдельно смешать воду, сметану и майонез, посолить и поперчить. Этой заливкой полейте мясо и запекайте в духовке разогретой до 200 градусов примерно на 30 минут.

Драники в горшочках с грибами и сыром

Это блюдо точно понравится всем родным на Крещение, поскольку оно сытное и ароматное.

Ингредиенты:

4 большие картофелины;

1 лук;

1 яйцо;

250 грамм шампиньонов;

1 столовая ложка муки;

2 столовые ложки сметаны;

Сливочное масло;

Твердый сыр;

Соль, перец, базилик, орегано по вкусу.



Деруны можно приготовить на Крещение / Фото Freepik

Как приготовить:

Картофель с луком почистите и натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, соль, перец и перемешайте. Тогда обжарьте драники на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Грибы нарежьте и обжарьте до готовности. Сметану смешайте с мукой и добавьте к грибам. Протушите соус 2 минуты и приправьте специями.

Выложите в керамические горшочки сливочное масло, слой драников, грибную подливу, тогда еще один слой драников, грибную подливу, тогда еще слой драников, а сверху потереть тертым сыром. Запекайте их при 150 градусах 15 минут, а перед подачей украсьте зеленью.

Запеченные блины с сыром

На десерт предлагаем сделать нежные блины с сыром, которые являются классикой, поэтому точно понравятся всем.

Ингредиенты для теста:

170 граммов муки;

500 миллиграммов молока;

2 яйца;

20 граммов сахара;

Щепотка соли;

Масло без запаха;

Ингредиенты для начинки:

350 граммов творога;

2 яйца;

30 граммов сахара;

5 граммов ванильного сахара;

30 граммов сливочного масла;

Банан или сухофрукты.

Как приготовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью и постепенно добавляйте муку и молоко, чтобы тесто получилось однородным. В конце влейте немного масла. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде, смазывая маслом только перед жаркой первого блина.

Для начинки желтки надо смешать с сахаром и ванилью, а по желанию добавить банан, сухофрукты или изюм. Белки взбейте отдельно до пены и добавьте в творожную массу.

Начинку надо выложить на край блинов и закрутить рулетиками. Форму смажьте маслом и выложите блины слоями, смазывая каждый сливочным маслом. Тогда накройте фольгой и запекайте при 200 градусах 35 минут.

