Білі гриби – один з найкращих подарунків осені, яким варто встигнути насолодитися. І зробити це можна у безліч способів.

Ароматний суп – це чудова нагода урізноманітнити осінню хандру яскравими нотками, не витрачаючи багато грошей та часу. Страва з білими грибами подарує насичений аромат та незрівнянний смак, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Читайте також Вони стануть вашим "наркотиком": як зробити солоні лимони, які підсилять будь-який смак

Не забудьте!



Нижню частину ніжки білого гриба завжди видаляємо через велику кількість бруду. А якщо на місці зрізу багато ходів від червʼяків – такий гриб слід викинути, радить портал "Тег".

Як зробити смачний суп з білими грибами?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 жменя сушених білих грибів;

– до 3 літрів води;

– 4 середні картоплини;

– 1 середня цибулина;

– 5 столових ложок птітіму;

– 2 середні морквини;

– пучок зелені;

– 3 столові ложки сметани;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Жменю сушених грибів залийте холодною водою та залиште на ніч, щоб вони добре набухли. Поставте гриби варитися приблизно на 30 хвилин. Потім відкиньте їх на сито, дайте стекти воді й наріжте зручними шматочками. Картоплю почистіть і наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці, а зелень добре промийте й подрібніть. Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте моркву й підготовлені гриби. Смажте до м’якості овочів і приємного аромату. У каструлю з грибним бульйоном опустіть картоплю та птітім, трохи підсоліть і додайте спеції. Варіть близько 5 хвилин, потім покладіть засмажку й продовжуйте готувати ще приблизно 10 хвилин. В окремій мисці розведіть сметану кількома ложками гарячого бульйону, ретельно перемішайте та обережно влийте суміш у суп. Додайте зелень і потоміть на малому вогні ще 5 хвилин. Після цього зніміть суп із плити, накрийте кришкою й дайте йому настоятися близько 10 хвилин перед подачею.

Смачного!

Що робити, коли в страві багато перцю?