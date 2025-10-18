Укр Рус
Можна не лише смажити їх в сметані: готуємо найароматніший осінній суп з білими грибами
18 жовтня, 23:34
3

Можна не лише смажити їх в сметані: готуємо найароматніший осінній суп з білими грибами

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Білі гриби є чудовим інгредієнтом для осіннього супу, який дарує насичений аромат та смак.
  • Основні інгредієнти супу: сушені білі гриби, картопля, цибуля, морква, сметана та спеції.

Білі гриби – один з найкращих подарунків осені, яким варто встигнути насолодитися. І зробити це можна у безліч способів.

Ароматний суп – це чудова нагода урізноманітнити осінню хандру яскравими нотками, не витрачаючи багато грошей та часу. Страва з білими грибами подарує насичений аромат та незрівнянний смак, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad

Не забудьте! 

Нижню частину ніжки білого гриба завжди видаляємо через велику кількість бруду. А якщо на місці зрізу багато ходів від червʼяків – такий гриб слід викинути, радить портал "Тег".

Як зробити смачний суп з білими грибами? 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 жменя сушених білих грибів;
– до 3 літрів води;
– 4 середні картоплини;
– 1 середня цибулина;
– 5 столових ложок птітіму;
– 2 середні морквини;
– пучок зелені;
– 3 столові ложки сметани;
– сіль, перець та спеції до смаку. 

Приготування

  1. Жменю сушених грибів залийте холодною водою та залиште на ніч, щоб вони добре набухли.
  2. Поставте гриби варитися приблизно на 30 хвилин. Потім відкиньте їх на сито, дайте стекти воді й наріжте зручними шматочками.
  3. Картоплю почистіть і наріжте невеликими кубиками. Моркву натріть на тертці, а зелень добре промийте й подрібніть.
  4. Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте моркву й підготовлені гриби. Смажте до м’якості овочів і приємного аромату.
  5. У каструлю з грибним бульйоном опустіть картоплю та птітім, трохи підсоліть і додайте спеції.
  6. Варіть близько 5 хвилин, потім покладіть засмажку й продовжуйте готувати ще приблизно 10 хвилин.
  7. В окремій мисці розведіть сметану кількома ложками гарячого бульйону, ретельно перемішайте та обережно влийте суміш у суп.
  8. Додайте зелень і потоміть на малому вогні ще 5 хвилин.
  9. Після цього зніміть суп із плити, накрийте кришкою й дайте йому настоятися близько 10 хвилин перед подачею.

Смачного!

