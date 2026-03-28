Таке святкове мʼясо розлетиться за секунди: рецепт в духовці, який завжди вдається
- Рецепт запеченого м'яса включає 1 кг свинини та прості спеції, такі як французька гірчиця, мед і копчена паприка.
- Для найкращого результату важливо обирати якісне мʼясо із жировими проміжками, які розтануть під час приготування.
Яким би не було свято – запечене мʼясо буде завжди доречним. А особливо коли йдеться про соковиту свинину, аромат якої розповсюджується на десятки метрів.
Щоб ваше мʼясо вийшло ідеально соковитим та насиченим, важливо не лише потурбуватися про його якість, а й не перестаратися зі спеціями. Достатньо найпростіших компонентів, аби підкреслити смак страви, а решту зробить духовка, розповідає портал Shuba.
Як смачно запекти мʼясо?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
маринад:
– 4 столові ложки французької гірчиці;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 2 чайні ложки копченої паприки;
– 2 чайні ложки сушеного часнику;
– пів чайної ложки солі;
– чверть чайної ложки чорного перцю;
– 2 гілочки кропу та петрушки.
Смак свята / Фото "Домашні рецепти"
Приготування:
- Промийте свинину та ретельно обсушіть її паперовим рушником. Гострим ножем зробіть глибокі надрізи в м’якоті (за бажанням вкладіть туди шматочки часнику), щоб маринад проник углиб.
- Після цього занурте шматок у заздалегідь підготований сольовий розчин на основі холодної води та залиште просочуватися на одну годину.
- Поки м’ясо солиться, приготуйте заправку: змішайте копчену паприку, сухий часник, сіль, перець та кетчуп до однорідної густої маси.
- Дістаньте свинину з води, знову обсушіть і щедро натріть отриманим маринадом.
- Безпосередньо перед запіканням полийтe філе медом, рівномірно розподіляючи його поверхнею, та змажте зверху французькою або діжонською гірчицею для пікантності. Щільно загорніть свинину у фольгу, перекладіть у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
- Наприкінці розкрийте фольгу і тримайте м’ясо в печі ще 10 – 15 хвилин до появи апетитної рум’яної скоринки.
- Вийміть мʼясо із духовки, знову прикрийте фольгою та залиште на 15 – 20 хвилин, це дозволить сокам рівномірно розподілитися всередині.
Яке мʼясо обрати для запікання?
Для запікання цілим шматком найкраще підходять частини свинини з помірним вмістом жирових прошарків, такі як ошийок, лопатка або задня частина (окіст). Ошийок є фаворитом для багатьох кулінарів, оскільки внутрішньом'язовий жир під час тривалого нагрівання тане, роблячи страву неймовірно соковитою та м'якою навіть без тривалого маринування, підказує Medonet.
Якщо ж ви віддаєте перевагу більш пісному, але делікатному м'ясу, обирайте корейку, проте в такому разі обов'язково використовуйте рукав або фольгу, щоб зберегти вологу всередині.
