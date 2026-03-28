Щоб ваше мʼясо вийшло ідеально соковитим та насиченим, важливо не лише потурбуватися про його якість, а й не перестаратися зі спеціями. Достатньо найпростіших компонентів, аби підкреслити смак страви, а решту зробить духовка, розповідає портал Shuba.

Читайте також https://24tv.ua/smachnonews24/chomu-myaso-prilipa-do-skovoridki-diznaytesya-sposib-tsogo-uniknuti_n3037462

Як смачно запекти мʼясо?

Час : 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі;

маринад:

– 4 столові ложки французької гірчиці;

– 2 столові ложки меду;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 2 чайні ложки сушеного часнику;

– пів чайної ложки солі;

– чверть чайної ложки чорного перцю;

– 2 гілочки кропу та петрушки.

Смак свята / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

Промийте свинину та ретельно обсушіть її паперовим рушником. Гострим ножем зробіть глибокі надрізи в м’якоті (за бажанням вкладіть туди шматочки часнику), щоб маринад проник углиб. Після цього занурте шматок у заздалегідь підготований сольовий розчин на основі холодної води та залиште просочуватися на одну годину. Поки м’ясо солиться, приготуйте заправку: змішайте копчену паприку, сухий часник, сіль, перець та кетчуп до однорідної густої маси. Дістаньте свинину з води, знову обсушіть і щедро натріть отриманим маринадом. Безпосередньо перед запіканням полийтe філе медом, рівномірно розподіляючи його поверхнею, та змажте зверху французькою або діжонською гірчицею для пікантності. Щільно загорніть свинину у фольгу, перекладіть у форму та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Наприкінці розкрийте фольгу і тримайте м’ясо в печі ще 10 – 15 хвилин до появи апетитної рум’яної скоринки. Вийміть мʼясо із духовки, знову прикрийте фольгою та залиште на 15 – 20 хвилин, це дозволить сокам рівномірно розподілитися всередині.

Яке мʼясо обрати для запікання?

Для запікання цілим шматком найкраще підходять частини свинини з помірним вмістом жирових прошарків, такі як ошийок, лопатка або задня частина (окіст). Ошийок є фаворитом для багатьох кулінарів, оскільки внутрішньом'язовий жир під час тривалого нагрівання тане, роблячи страву неймовірно соковитою та м'якою навіть без тривалого маринування, підказує Medonet.

Якщо ж ви віддаєте перевагу більш пісному, але делікатному м'ясу, обирайте корейку, проте в такому разі обов'язково використовуйте рукав або фольгу, щоб зберегти вологу всередині.

Що смачного приготувати?