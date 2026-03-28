Чтобы ваше мясо получилось идеально сочным и насыщенным, важно не только позаботиться о его качестве, но и не переусердствовать со специями. Достаточно простых компонентов, чтобы подчеркнуть вкус блюда, а остальное сделает духовка, рассказывает портал Shuba.

Как вкусно запечь мясо?

Час : 1 час 10 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

маринад:

– 4 столовые ложки французской горчицы;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– пол чайной ложки соли;

– четверть чайной ложки черного перца;

– 2 веточки укропа и петрушки.

Вкус праздника / Фото "Домашние рецепты"

Приготовление:

Промойте свинину и тщательно обсушите ее бумажным полотенцем. Острым ножом сделайте глубокие надрезы в мякоти (по желанию вложите туда кусочки чеснока), чтобы маринад проник вглубь. После этого погрузите кусок в заранее подготовленный солевой раствор на основе холодной воды и оставьте пропитываться на один час. Пока мясо солится, приготовьте заправку: смешайте копченую паприку, сухой чеснок, соль, перец и кетчуп до однородной густой массы. Достаньте свинину из воды, снова обсушите и щедро натрите полученным маринадом. Непосредственно перед запеканием полейте филе медом, равномерно распределяя его поверхностью, и смажьте сверху французской или дижонской горчицей для пикантности. Плотно заверните свинину в фольгу, переложите в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. В конце раскройте фольгу и держите мясо в печи еще 10 – 15 минут до появления аппетитной румяной корочки. Выньте мясо из духовки, снова прикройте фольгой и оставьте на 15 – 20 минут, это позволит сокам равномерно распределиться внутри.

Какое мясо выбрать для запекания?

Для запекания целым куском лучше всего подходят части свинины с умеренным содержанием жировых прослоек, такие как ошеек, лопатка или задняя часть (окорок). Ошеек является фаворитом для многих кулинаров, поскольку внутримышечный жир во время длительного нагрева тает, делая блюдо невероятно сочным и мягким даже без длительного маринования, подсказывает Medonet.

Если же вы предпочитаете более постное, но деликатное мясо, выбирайте корейку, однако в таком случае обязательно используйте рукав или фольгу, чтобы сохранить влагу внутри.

