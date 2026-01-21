Те саме тріскаюче печиво на мільйони переглядів: рецепт покоління

Це печиво не просто стало хітом соцмереж – воно перевершило усі "модні" десерти. Нумо повторювати цей шедевр та насолоджуватися особливим смаком.

Тріскаюче печиво – цей той смаколик, який ви чудово знаєте, але так рідко ним насолоджуєтеся. Це потрібно виправляти – за рецептом з TikTok victoria_didus його можна робити хоч кожного дня!

Як приготувати "тріскаюче" печиво?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 20+ штук

Інгредієнти:

– 50 грамів какао-порошку;

– 175 грамів цукру;

– 85 мілілітрів олії;

– 2 яйця;

– 150 грамів борошна;

– 6 грамів розпушувача;

– дрібка солі;

– цукрова пудра.

Неймовірне печиво без зайвих зусиль: відео

Приготування:

У мисці з’єднуємо олію, цукор і какао, ретельно перемішуємо до гладкої маси. Додаємо яйця та дрібку солі, ще раз добре вимішуємо. Всипаємо розпушувач і борошно, замішуємо м’яке тісто та ставимо його в холодильник приблизно на 1 – 1,5 години. З охолодженого тіста формуємо невеликі кульки діаметром до 3 сантиметри, щедро обвалюємо їх у цукровій пудрі й викладаємо на деко з пергаментом, залишаючи відстань. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.

Чому це печиво тріскається?

Увесь секрет – у перепаді температури та ефекті пудри. Коли холодне тісто потрапляє у духовку, з серединки виділяється пара, яка призводить до тріскання, розповідає Smakosze.

Натомість пудра витягує вологу з поверхні печива. Завдяки цьому тріщинки виходять апетитними та естетичними.

