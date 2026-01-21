Укр Рус
21 січня, 12:05
2

Те саме тріскаюче печиво на мільйони переглядів: рецепт покоління

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Тріскаюче печиво стало популярним завдяки простоті та вишуканості.
  • Основні інгредієнти включають какао-порошок, цукор, олію, яйця, борошно, розпушувач, сіль та цукрову пудру.

Це печиво не просто стало хітом соцмереж – воно перевершило усі "модні" десерти. Нумо повторювати цей шедевр та насолоджуватися особливим смаком.

Тріскаюче печиво – цей той смаколик, який ви чудово знаєте, але так рідко ним насолоджуєтеся. Це потрібно виправляти – за рецептом з TikTok victoria_didus його можна робити хоч кожного дня!

Як приготувати "тріскаюче" печиво? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 20+ штук

Інгредієнти
– 50 грамів какао-порошку;
– 175 грамів цукру;
– 85 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 6 грамів розпушувача;
– дрібка солі;
– цукрова пудра. 

Неймовірне печиво без зайвих зусиль: відео 

Приготування

  1. У мисці з’єднуємо олію, цукор і какао, ретельно перемішуємо до гладкої маси.
  2. Додаємо яйця та дрібку солі, ще раз добре вимішуємо.
  3. Всипаємо розпушувач і борошно, замішуємо м’яке тісто та ставимо його в холодильник приблизно на 1 – 1,5 години.
  4. З охолодженого тіста формуємо невеликі кульки діаметром до 3 сантиметри, щедро обвалюємо їх у цукровій пудрі й викладаємо на деко з пергаментом, залишаючи відстань.
  5. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 10 хвилин.

Чому це печиво тріскається? 

Увесь секрет – у перепаді температури та ефекті пудри. Коли холодне тісто потрапляє у духовку, з серединки виділяється пара, яка призводить до тріскання, розповідає Smakosze.

Натомість пудра витягує вологу з поверхні печива. Завдяки цьому тріщинки виходять апетитними та естетичними. 

